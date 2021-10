Capgemini chce w ciągu 5 lat podwoić zatrudnienie w poznańskim oddziale

/ Capgemini

Przedstawiciele Capgemini poinformowali w czwartek, że firma w ciągu kolejnych 5 lat planuje podwoić zatrudnienie w poznańskim oddziale, czyli zatrudnić kolejnych 400 pracowników. Firma poszukuje głównie specjalistów IT ze znajomością języka angielskiego.

Capgemini Software Solutions Center rozpoczęło funkcjonowanie w Poznaniu w 2016 roku; obecnie w jego poznańskiej siedzibie pracuje ponad 400 specjalistów IT, głównie programistów i testerów zajmujących się rozwojem oprogramowania. Capgemini to jeden z największych na świecie dostawców usług dla biznesu; eksperci firmy projektują, tworzą, testują oraz wdrażają indywidualne rozwiązania IT w oparciu o technologie i frameworki m.in. takie jak: JAVA, JavaScript, .NET, platformy bazodanowe, Business Intelligence oraz technologie mobilne.(

„Widzimy wzrastające znaczenie usług chmurowych, sztucznej inteligencji, automatyzacji i robotyzacji, ale także czytelnych, łatwych w obsłudze aplikacji webowych i mobilnych. Wiemy, że to kierunek, w którym podążają nasi klienci, a do tego typu projektów potrzebujemy zdolnych, ambitnych i dobrze wykształconych pracowników. W stolicy Wielkopolski ich nie brakuje – mamy szansę obserwować to podczas prowadzonych tu rekrutacji, których jakość stale pozostaje na wysokim poziomie. To przekłada się na jakość świadczonych usług i pozwala efektywnie realizować przyjęte cele. W połączeniu z potencjałem, jaki daje Poznań i otwartością miasta na współpracę z biznesem, każda ze stron zyskuje ogromne możliwości i z tego potencjału chcemy czerpać i rozwijać go w nadchodzących latach” – podkreślił dyrektor Capgemini Poznań Michał Mikucki.

Firma podsumowała w czwartek pięć lat funkcjonowania swojego oddziału w Poznaniu i ogłosiła, że rozpoczęła poszukiwanie nowych specjalistów - w ciągu pięciu najbliższych lat firma planuje podwoić zatrudnienie w Poznaniu. Capgemini chce także rozwijać współpracę z miastem i poznańskimi uczelniami.

Monika Cwynar-Kępa, HR Director w Capgemini Software Solutions Center zaznaczyła, że po raz pierwszy firma otwiera w Poznaniu rekrutację dla specjalistów IT ze znajomością języka angielskiego. Jak tłumaczyła, „dotychczas, ze względu na specyfikę projektów, zatrudnialiśmy tutaj głównie ekspertów z językiem niemieckim. Nadal jesteśmy otwarci na takich kandydatów, poszukujemy również osób na poziomie juniorskim, ale specjaliści z językiem angielskim to najważniejszy cel naszej rekrutacji”.

Firma poinformowała, że nowozatrudnione osoby będą miały okazję pracować m.in. przy projektach IT dla branż: motoryzacyjnej, logistycznej, energetycznej, przemysłowej, finansowej, zakupowej czy sektora publicznego.

Zastępca Prezydenta Poznania Bartosz Guss zaznaczył, że wspieranie rozwoju sektora usług biznesowych to ważny element strategii miasta. „Z naszych danych wynika, że w 120 centrach usług biznesowych na poznańskim rynku zatrudnionych jest obecnie ponad 21 500 pracowników. W ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój sektora – 50 proc. miejsc pracy wygenerowano w ostatnich 4 latach. Cieszymy się, że firmy takie jak Capgemini widzą atuty Poznania i decydują się rozwijać swoje siedziby tutaj zlokalizowane” - mówił.

„Poza potencjałem ludzkim, proponujemy im także przyjazny klimat dla rozwoju inwestycji i chętnie angażujemy się we wspólne działania. Nasza współpraca z Capgemini jest modelowym przykładem, że przekłada się to na korzyści dla obu stron. Dzięki wzajemnemu zrozumieniu stworzyliśmy atmosferę, w której biznes doskonale się rozwija, a nowo powstałe miejsca pracy dają mieszkańcom szansę zatrudnienia w perspektywicznej branży, przy ciekawych, międzynarodowych wyzwaniach” – dodał Guss.

Capgemini współpracuje także z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prowadząc zajęcia z programowania i testowania, należy również do Rady pracodawców Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej. W trzecim kwartale ubiegłego roku Capgemini i miasto Poznań dołączyły wspólnie do inicjatywy 100 Intelligent Cities Challenge. Jest ona częścią systemu wsparcia UE, zakładającego realizację obietnic złożonych w ramach Europejskiego Zielonego Ładu oraz strategii cyfrowej. (PAP)

autor: Anna Jowsa

ajw/ pad/