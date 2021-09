Canal+ kupi 70 proc. głównego akcjonariusza Kino Polska TV

4 miesiące do premiery drugiego sezonu "Wiedźmina". Oto wszystko, co wiemy

Zostało 125 dni, a więc 4 miesiące, do premiery drugiego sezonu "Wiedźmina", a nieco ponad tydzień do animowanego filmu "Wiedźmin: Zmora wilka" ("The Witcher: Nightmare of the Wolf"). Jednak producenci netfliksowego hitu nie osiadają na laurach - wieść internetowa niesie, że "pisze się" już trzeci sezon. W końcu ma być ich aż 7.