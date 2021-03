Canal+ Polska ponownie złożył prospekt emisyjny w KNF

Materiały prasowe

Canal+ Polska złożył prospekt emisyjny w KNF - wynika ze statystyk postępowań prospektowych udostępnianych przez KNF.

W listopadzie 2020 roku akcjonariusze sprzedający akcje w ofercie Canal+ Polska zdecydowali o odwołaniu w całości planowanej pierwszej oferty publicznej z powodu zmienności na rynkach finansowych. Podano wówczas, że intencją akcjonariuszy jest powrót to planów przeprowadzenia oferty, kiedy sytuacja na rynkach finansowych będzie bardziej sprzyjająca.

Oferta obejmowała wówczas istniejące akcje, będące w posiadaniu TVN Media oraz Liberty Global Ventures Holding. Główny akcjonariusz, Groupe Canal+ (część koncernu Vivendi), posiada obecnie ok. 51 proc. kapitału zakładowego spółki, TVN Media ok. 32 proc., a Liberty Global ok. 17 proc. Groupe Canal+ nie planował sprzedaży akcji.(PAP Biznes)

