"Całodobowy skład węglowy". Tak Tauron Wydobycie zmniejszy kolejki

Spółka Tauron Wydobycie, do której należy m.in. kopalnia w Libiążu (woj. małopolskie), na bieżąco wdraża kolejne rozwiązania, które usprawnią sprzedaż węgla i rozładują kolejkę przed kopalnią – poinformował PAP we wtorek prezes spółki Jacek Pytel.

Jak podało w poniedziałek radio RMF, powołując się na jednego z oczekujących w kolejce przed kopalnią, było w niej ok. 300 osób. Czas oczekiwania na wejście do biura kopalni miał wynosić trzy dni.

Według prezesa spółki Tauron Wydobycie, do której należą kopalnie w Libiążu, Jaworznie i Brzeszczach, kolejka przed zakładem w Libiążu „utworzyła się spontanicznie”. „Odpowiadając na potrzeby naszych klientów, uruchomiliśmy dodatkowe stanowisko do rezerwacji węgla. Punkty te czynne są od godziny 6 do godziny 22” - wskazał Pytel.

Dodatkowo spółka planuje, przynajmniej w jeden dzień, uruchomić punkt ten również w nocy, pomiędzy 22 a 6.

Jacek Pytel dodał, że do tej pory wprowadzono kilka rozwiązań, aby ułatwić zakup węgla przez klientów. „Przykładowo uruchomiliśmy dodatkowe załadunki w soboty, a także obniżona została do trzech ton maksymalna ilość jednorazowego załadunku na jednego klienta, co ma umożliwić zakup większej ilości klientów. Znieśliśmy też zasadę, że przy dokonywaniu rezerwacji należy wskazać kierowcę, który będzie odbierał węgiel. W efekcie kierowca jednym transportem może odebrać węgiel dla kilku klientów” - wyjaśnił.

Jak przekazał, sprzedaż węgla w zakładzie górniczym w Libiążu prowadzona jest tak samo, jak robią to inne kopalnie w kraju. „Duże zainteresowanie węglem z kopalni Janina jest przede wszystkim związane z konkurencyjną ceną tego paliwa w porównaniu z ofertą cenową węgla z importu” - ocenił.

Prezes Tauron Wydobycie poinformował, że kopalnie należące do tej spółki od początku roku sprzedały o połowę węgla więcej niż pierwotnie zakładano, wychodząc naprzeciw większemu krajowemu zapotrzebowaniu, które jest spowodowane inwazją Rosji na Ukrainę.

Pytel zapowiedział też, że w drugiej połowie września zwiększona zostanie produkcja i sprzedaż węgla z kopalni Sobieski, dzięki czemu część klientów będzie mogła zaopatrzyć się w węgiel w nieodległym Jaworznie.

„Działania te powinny rozwiązać problemy z kolejkami w Libiążu” - ocenił Pytel.(PAP)

