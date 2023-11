CV only in English? Francja pozywa Komisję Europejską za język angielski

Czarnogóra w UE. Leyen: jest już naprawdę na ostatniej prostej Czarnogóra nie od dziś jest liderem procesu rozszerzenia Unii Europejskiej i cieszę się, że wykazuje się determinacją, by tę pozycję utrzymać; jest już naprawdę na ostatniej prostej - oceniła we wtorek przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która wzięła udział we wspólnej konferencji prasowej z czarnogórskim prezydentem Jakovem Milatoviciem.