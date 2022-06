CREA: od początku wojny Rosja zarobiła na eksporcie paliw kopalnych 93 mld euro

BNetzA: spadają dostawy gazu gazociągiem Nord Stream 1

Dostawy gazu gazociągiem Nord Stream 1 spadły w ciągu kilku dni o 14 proc. w stosunku do normalnego poziomu z ostatnich miesięcy - poinformował w poniedziałek niemiecki regulator BNetzA. To efekt zachowania się rynku oraz odcięcia dostaw do Danii i Holandii.