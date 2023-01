Torpol z rąk do rąk? CPK chce przejąć firmę budowlaną

Spółka odpowiedzialna za budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego jest zainteresowana nabyciem wszystkich akcji Torpolu, firmy budowlanej zajmującej się infrastrukturą kolejową.

fot. Tomasz Ras / / Puls Biznesu

Torpol ujawnił we wtorek 24 stycznia 2023 r. informację poufną o wpłynięciu 13 kwietnia 2022 r. pisma od spółki CPK wyrażającej chęć nabycia bezpośrednio przez CPK lub poprzez podmiot kontrolowany do 100 proc. wszystkich akcji Torpolu. Większościowy akcjonariusz spółki, tj. Towarzystwo Finansowe Silesia, wyraził gotowość do przeprowadzenia rozmów do zbycia swoich akcji i wydał zgodę na przeprowadzenie badania due diligence.

Jednocześnie tego samego dnia Torpol ujawnił, że 24 stycznia doszło do podpisania między Towarzystwem Finansowym Silesia a CPK przedwstępnej umowy sprzedaży wszystkich akcji posiadanych w spółce stanowiących 38,00 proc. ogólnej liczby głosów.

Informacje o zmianach właścicielskich podniosły kurs Torpolu do 24,15 zł. Po godz. 10.35 rósł on o 8,2 proc. do 22,40 zł za akcję. Od 13 kwietnia 2022 r., kiedy według ujawnionej poufnej informacji wpłynęło pismo od CPK w sprawie przejęcia, do 23 stycznia 2023 r. kurs zyskał 41 proc.

Torpol wyjaśnia, iż niezwłoczne przekazanie do publicznej wiadomości wskazanej powyżej informacji poufnej naruszyłoby uzasadniony interes spółki.

Warto zauważyć, że Towarzystwo Finansowe Silesia to także podmiot zależny od Skarbu Państwa. W tym samym dniu, 24 stycznia, na szerokim rynku pokazała się rekomendacja od DM BDM dot. Torpolu ze wskazaniem "akumuluj" i ceną docelową na poziomie 22,80 zł za akcję (dla klientów dostępna 16 stycznia).

Jak wskazuje autor: „Nie można wykluczyć, że w przyszłości Skarb Państwa może dążyć do konsolidacji różnych podmiotów budowlanych, które kontroluje w bezpośredni lub pośredni sposób (np. spółki wykonawcze z obszaru kolejowego), co w zależności do warunków takich transakcji mogłoby niekorzystnie odbić się na wycenie rynkowej Torpolu”. Obecna giełdowa kapitalizacja spółki to ok 520 mln zł.

Przekazana przez Torpol informacja nie ujawnia jeszcze wartości transakcji. Jednak trudno spodziewać się, by CPK kontrolowane przez Skarb Państwa przepłacało za pakiet akcji odkupowany od podmiotu także kontrolowanego przez państwo.

"Towarzystwo Finansowe Silesia jest spółką państwową w nadzorze Ministra Aktywów Państwowych, która ma na swoim koncie sporo projektów zrealizowanych z sukcesem. (...) Pozyskanie dla Torpolu inwestora branżowego stwarza dzisiaj możliwość dalszego wzrostu pozycji tej spółki na rynku inwestycji kolejowych i jednocześnie ma ważne znaczenie dla strategicznego projektu CPK" - mówi Karol Rabenda, wiceminister aktywów państwowych.

Jak informuje „Rzeczpospolita”, w części kolejowej w 2022 r. megalotniska CPK zlecił kontrakty dotyczące m.in. studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych i projektowania. Dla inwestycji kolejowych zostało wybranych 11 projektantów, z którymi zawarto ośmioletnią umowę ramową o wartość ponad 8,6 mld zł brutto.

"Celem inwestycji CPK w Torpol jest chęć zmniejszenia ryzyka braku odpowiednich zasobów wykonawczych na potrzeby realizacji ambitnego programu inwestycyjnego CPK. Z naszego punktu widzenia ważne jest, żeby wykonawcy kolejowi byli zdolni do realizacji rozbudowanych programów inwestycyjnych, posiadali wiarygodność finansową, a jednocześni byli konkurencyjni" – mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej, Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy zlokalizowany między Warszawą i Łodzią, który ma zintegrować w Polsce transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, powstanie Lotnisko Solidarność.

"Przejęcie przez CPK kontroli nad Torpolem nie oznacza, że będzie on uzyskiwać kontrakty na preferencyjnych zasadach. Obie strony mogą jednak ze spokojem inwestować w długoterminowe relacje oparte na zaufaniu. CPK jako inwestor strategiczny Torpolu to dobra informacja dla innych zamawiających i dla polskiego rynku infrastrukturalnego" - mówi Mikołaj Wild, prezes CPK.

Po podpisaniu umowy w sprawie Torpolu kolejnym krokiem jest pozyskanie zgód korporacyjnych i skierowanie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosku o zgodę na dokonanie transakcji.