CPK będzie miał połączenie kolejowe z Ukrainą

100-km odcinek linii kolejowej Trawniki - Bełżec planowany w ramach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego zostanie wydłużony do granicy z Ukrainą. Jeszcze w tym roku nastąpi wybór wariantu inwestorskiego dla tzw. szprychy CPK nr 5 – poinformowali we wtorek przedstawiciele spółki CPK w Zamościu.

Podczas wtorkowego spotkania w Zamościu z koordynatorami projektu odpowiedzialnymi za linię kolejową przebiegającą w województwie lubelskim poinformowano, że spółka Centralny Port Komunikacyjny jest obecnie w zaawansowanej fazie przygotowań tzw. studium wykonalności, czyli studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) dla ok. 100-kilometrowego odcinka tzw. szprychy CPK nr 5, czyli linii kolejowych nr 54 Trawniki - Krasnystaw i nr 56 Wólka Orłowska - Zamość – Bełżec.

"W tej chwili trwają prace projektowe dla czterech wariantów tego odcinka. Celem STEŚ jest opracowanie dla linii kolejowej CPK specjalistycznej dokumentacji na potrzeby projektowe wraz ze wskazaniem jej wariantu inwestorskiego, czyli rekomendowanego przebiegu" - poinformował rzecznik CPK Konrad Majszyk.

W rejonie Zamościa trzy z czterech wariantów zakładają budowę tunelu o długości ok. 6 km, a także podziemnego dworca w centrum miasta. Poinformowano również, że wariant inwestorski powinien zostać wybrany w czwartym kwartale br. Następnie w przyszłym roku CPK włączy go - wraz z wariantami alternatywnymi - do wniosku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o decyzję środowiskową. Jak podkreślono, uzyskanie decyzji będzie stanowiło ważny etap poprzedzający wniosek o decyzję lokalizacyjną i wniosek o pozwolenie na budowę, a następne realizację inwestycji.

"Nowość jest taka, że +szprycha+ nr 5, nie skończy się w Bełżcu, jak było to pierwotnie planowane, ale zostanie wybudowana do granicy z Ukrainą. Dodatkowy odcinek z Bełżca do granicy będzie miał ok. 15 km. Stąd w przyszłości - jeśli zapadnie taka decyzja - będzie można ją przedłużyć do Lwowa, a docelowo do Kijowa" – zaznaczył rzecznik.

Uzupełnił, że poprzez wydłużenie linii do granicy możliwe będzie zaproponowanie przez CPK wariantów omijających Bełżec, dlatego spółka koryguje obecnie warianty na odcinku między Zamościem i granicą polsko-ukraińską. "Jest to wyjście naprzeciw propozycjom mieszkańców tej miejscowości, obawiających się wyburzeń. Kolizje z zabudową mieszkalną w Bełżcu byłyby nie do uniknięcia, gdyby linia kończyła się w tym mieście" – dodał Majszyk.

Linia Trawniki - Bełżec ma zostać wybudowana do końca 2032 r., przy czym trasa Trawniki - Zamość - do końca pierwszego kwartału 2030 r., a odcinek Zamość - Bełżec - granica polsko-ukraińska - do końca trzeciego kwartału 2032 r.

Jak poinformowano, do tej pory w związku z planowaną budową linii Trawniki – Bełżec odbyło się w sumie około 50 spotkań w każdej gminie, przez którą przechodzi projektowana linia kolejowa. Przeprowadzono także konsultacje z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego.

Rzecznik przekazał, że kolejowa "szprycha" CPK nr 5 skróci czas przejazdu (m.in. z Zamościa do Warszawy - z ok. 4 godzin 30 minut do 2 godz. 15 min.) i umożliwi dojazd koleją do miejsc, do których dzisiaj pociągi nie docierają (m.in. do Tomaszowa Lubelskiego - w 2 godz. 30 min.). Na dotychczasowych liniach kolejowych zwiększy się przepustowość na potrzeby przewozów regionalnych i towarowych.

Poinformowano, że przygotowywany przez spółkę CPK odcinek "szprychy" nr 5 z Warszawy przez Lublin, Zamość, Bełżec do granicy z Ukrainą - wraz z inwestycjami spółki PKP Polskie Linie Kolejowe - będzie gotowy do przedłużenia w kierunku Lwowa i Kijowa.

"Szczegółowo analizujemy potencjał połączenia Kolei Dużych Prędkości w kierunku Lwowa. Wszystkie rozwiązania techniczne po polskiej stronie przygotowywane są w taki sposób, żeby mogły zostać zrealizowane, kiedy tylko zapadnie taka decyzja" - podał Majszyk.

Podkreślił, że połączenie KDP ze Lwowem i innymi ukraińskimi miastami wpisuje się w zaprezentowany przez Komisję Europejską plan odbudowy Ukrainy i koncepcję wydłużenia korytarzy TEN-T na terytorium naszego wschodniego sąsiada. Ze względu na różnice w szerokości torów kolejowych między Polską a Ukrainą, wskazał, do obsługi połączenia może być wykorzystywany tabor o zmiennym rozstawie kół. "Zmiana szerokości mogłaby następować w Rawie Ruskiej lub we Lwowie" - wskazał rzecznik CPK dodając, że najkorzystniejszym rozwiązaniem wydaje się jednak budowa nowej linii kolejowej w europejskim standardzie KDP o rozstawie 1435 mm na odcinku: Rawa Ruska - Lwów - Kijów.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

W ramach programu kolejowego CPK spółka przygotowuje budowę 12 tras kolejowych, w tym 10 tzw. szprych prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i Portu Solidarność. W sumie jest to 30 zadań inwestycyjnych i prawie 2 tys. km nowych linii kolejowych, które mają zostać wybudowane do końca 2034 r.(PAP)

Autor: Gabriela Bogaczyk, Piotr Nowak

