CPK, armia i elektrownie jądrowe. Prezydent zwołuje radę gabinetową

To może być test polityki rządu wobec spółek Skarbu Państwa. Gorące walne GPW i maklerzy bez przedstawiciela Szczególnie ważne dla inwestorów walne zgromadzenie spółki Skarbu Państwa dotyczyć będzie GPW. Od razu może ono zmienić prezesa, ale także pokazać, jak nowa władza obchodzi się z rynkowymi postulatami i to zarówno podnoszonymi przez inwestorów indywidualnych jak i obsługujących ich brokerów. Jeśli można myśleć o poprawie czegokolwiek, to zmiany powinny zacząć się już na tym zebraniu, a póki co walne GPW budzi sporo kontrowersji.