COVID jednak nie zatrzymał fabryki świata. Kolejne rekordy

/ Reuters

Niepokojące sygnały o spowolnieniu chińskiego handlu po raz kolejny nie znalazły potwierdzenia w danych. W sierpniu rekordy pobiły zarówno eksport, jak i import.

W ostatnich tygodniach zza Muru nadchodziły informacje o piętrzących się problemach fabryki świata. Z powodu wykrycia ognisk koronawirusa przez dwa tygodnie zamknięty pozostawał jeden z terminali w porcie w Ningbo, a chińskie lotniska anulowały wiele przewozów cargo. Obok transportowych zatorów (i ich szybujących kosztów!) "tradycyjnie" narzekano na braki surowców i materiałów oraz ich ceny, niedobory siły roboczej i płace pracowników. Problemy pogłębiły tragiczne powodzie i inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne. Ponadto, z deklaracji firm wynikało, że słabość widać nie tylko po stronie podażowej, ale i popytowej - ponad połowa ankietowanych w badaniu PMI przedsiębiorstw informowała o spadku zamówień z zagranicy.

Opublikowane dziś dane o handlu zagranicznym nie potwierdziły tego niekorzystnego obrazu. W sierpniu eksport wzrósł o 28,6 proc. rdr i sięgnął rekordowych 294 mld dol.

Bankier.pl na podstawie danych chińskiego urzędu statystycznego

Import zwiększył się o jedną trzecią, już szósty miesiąc z rzędu rosnąc szybciej niż sprzedaż za granicę, do najwyższego w historii poziomu 236 mld dol. Zarówno eksport, jak i import wyraźnie przebiły oczekiwania analityków po słabszym od prognoz lipcu.

Wydatki na zagraniczne dobra tradycyjnie zdominowały surowce. Do Chin sprowadzono o ok. 10 proc. więcej żelaza, ropy, gazu czy plastiku niż w lipcu. Nieco zmniejszyły się za to zakupy chipów i węgla, ale importerom przyszło za nie więcej zapłacić z powodu wzrostu cen. Mocno w górę poszły także koszty gazu, co obserwujemy również na innych rynkach. Chipy, ropa i żelazo odpowiadały łącznie za ponad jedną trzecią importu za Mur.

Bankier.pl na podstawie danych chińskiego urzędu statystycznego

Piąty miesiąc z rzędu puchła nadwyżka handlowa - w sierpniu wyniosła ponad 58 mld dol. - wynika z danych chińskiego urzędu celnego.

Przeczytaj także Misja: Wielkie Chiny

Maciej Kalwasiński