Pandemia COVID-19 powróci? Chińscy naukowcy stworzyli groźny wariant

Grypa przetacza się przez Europę. We Włoszech ponad milion chorych Ponad milion przypadków zachorowań na grypę zanotowano w minionym tygodniu we Włoszech; to najwięcej od 15 lat - takie dane ogłosił w sobotę krajowy Instytut Zdrowia. Lekarze alarmują, że trwa szturm na placówki pogotowia, gdzie sytuacja jest coraz trudniejsza. Jednocześnie szerzą się kolejne warianty koronawirusa.