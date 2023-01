COVID-19 a podróżni z Chin. UE zaleca środki zaradcze

COVID-19 w Chinach. W Szanghaju zakaziło się 70 proc. mieszkańców

Nawet 70 proc. z ok. 25 mln mieszkańców Szanghaju mogło zakazić się koronawirusem w trwającej fali pandemii – ocenił we wtorek doradca administracji miasta ds. pandemii Chen Erzhen. Władze sąsiedniej prowincji Zhejiang szacują, że codziennie dochodzi tam do miliona infekcji.