COVID-19. UE apeluje o wspólne podejście w związku z sytuacją w Chinach

Chiński lotniskowiec zbliżył się do terytorium USA. To ostrzeżenie ws. Tajwanu

Chiński lotniskowiec Liaoning po raz pierwszy zbliżył się do należącego do USA terytorium Guam na Pacyfiku, gdzie mieszczą się amerykańskie bazy wojskowe; to ostrzeżenie dla Waszyngtonu w sprawie Tajwanu – podał propagandowy chiński dziennik „Global Times”.