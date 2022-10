CNN: protesty w Iranie są egzystencjalnym zagrożeniem dla reżimu

Irańczycy pokonali barierę strachu; trwające w Iranie od połowy września protesty, które wybuchły po śmierci 22-letniej Mahsy Amini, aresztowanej przez policję moralności, są egzystencjalnym zagrożeniem dla reżimu w Teheranie - podaje w środę CNN.

Demonstracje w Iranie nabierają impetu i wygląda na to, że na Irańczyków przestały działać stosowane od dekad metody zastraszania społeczeństwa.

Przebojem internetu stały się nagrania ze starć demonstrantów z owianą ponurą sławą paramilitarną milicją Basidż. Protestujący domagają się "śmierci dyktatora" - co jest odniesieniem do rządzącego żelazną ręką najwyższego duchowo-politycznego przywódcy Iranu Alego Chameneia. Do niedawna takie sceny były niewyobrażalne - zauważa CNN.

Szkoły i uniwersytety stały się punktami zapalnymi, protesty zjednoczyły różne mniejszości etniczne i religijne Iranu.

Według danych organizacji Iran Human Rights (IHR) w zamieszkach zginęły co najmniej 133 osoby. Amnesty International podaje, że ponad 1 tys. ludzi zostało zatrzymanych, w tym dziennikarze i artyści.

Fala protestów jest jednym z największych wyzwań dla władz Republiki Islamskiej od jej powstania - oceniają politolodzy. Nawet jeśli ruch kontestacji zostanie stłumiony, lub straci werwę, to za parę miesięcy okaże się, że był on jedynie preludium do kolejnych antyrządowych demonstracji - relacjonuje CNN, powołując się na ekspertów.

Today in Tehran, schoolgirls remove their headscarves, trample and tear apart the photo of the Islamic Republic’s leaders, and chant in solidarity: “Don't be afraid, don't be afraid, We are all together.” #MahsaAmini #مهسا_امینی #IranProtests2022 pic.twitter.com/Okf2R89Ecs