CNN: Ukraińcy rozpoczną w USA szkolenie z obsługi Patriotów

W przyszłym tygodniu mają rozpocząć się w Stanach Zjednoczonych szkolenia ukraińskich żołnierzy z obsługi systemu obrony powietrznej Patriot - poinformowała we wtorek stacja CNN, powołując się na dwa źródła zaznajomione ze sprawą.

fot. Mike Mareen / / Shutterstock

Szkolenie odbędzie się w Fort Sill w Oklahomie, gdzie Amerykanie prowadzą szkolenia dla własnych żołnierzy z obsługi Patriotów. Fort Sill jest jednym z czterech podstawowych ośrodków szkoleniowych sił zbrojnych USA i siedzibą szkoły artylerii polowej, która kształci żołnierzy od ponad wieku.

"Oczekuje się, że szkolenie Ukraińców z tego złożonego systemu potrwa kilka miesięcy - powiedziała Laura Cooper z ministerstwa obrony USA - Nie jestem w stanie podać konkretnych ram czasowych trwania szkolenia”.

Pentagon: Szkolenie Ukraińców z obsługi Patriotów będzie przyspieszone

Jak powiedział Ryder podczas konferencji prasowej, w szkoleniu weźmie udział 90-100 ukraińskich żołnierzy obrony powietrznej, czyli tylu, ilu potrzeba do obsługi i utrzymania baterii Patriotów.

Żołnierze mają przejść pełny kurs, na który składać się będą zajęcia w klasach, szkolenia na Patriotach i symulatorach. Ryder dodał jednocześnie, że USA będą starać się skrócić trwanie szkolenia, choć zajmie ono "kilka miesięcy". Fort Sill jest głównym amerykańskim ośrodkiem szkolenia wojsk obrony powietrznej i artylerii. W ośrodku obsługi Patriotów uczyli się też polscy żołnierze.

Ryder poinformował też, że w przyszłym tygodniu rozpocznie się również szkolenie ukraińskich batalionów w bazie w Grafenwoehr w Bawarii. W ćwiczeniach jednostek liczących ok. 500 żołnierzy będą wykorzystywane nowo bojowe wozy piechoty M2 Bradley, które mają trafić na Ukrainę za kilka tygodni.

Na razie jedna bateria

W poniedziałek rzecznik Pentagonu generał Pat Ryder powiedział, że Stany Zjednoczone rozważają różne opcje przeprowadzenia szkolenia Ukraińców w zakresie obsługi systemu Patriot, "włączając potencjalne szkolenie tutaj w USA, za granicą lub połączenie obu opcji".

USA dostarczą Ukrainie jedną baterię systemu obrony powietrznej Patriot, która obejmuje sprzęt do wytwarzania energii, komputery, system kontroli i do ośmiu wyrzutni. Bateria jest obsługiwana przez około 90 żołnierzy, a ich szkolenie zajmuje kilka miesięcy. Prezydent USA Joe Biden poinformował o przekazaniu tego uzbrojenia podczas wizyty prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Waszyngtonie 21 grudnia ub.r. 5 stycznia we wspólnej amerykańsko-niemieckiej deklaracji ogłoszono, że Niemcy przekażą Ukrainie kolejną baterię Patriotów.

CNN: nasilenie rosyjskiego ostrzału artyleryjskiego na Ukrainie spadło nawet o 75 proc. Nasilenie rosyjskiego ostrzału artyleryjskiego na Ukrainie spadło w niektórych miejscach w porównaniu ze szczytowym okresem wojny nawet o 75 procent - podała we wtorek stacja CNN. Według CNN amerykańscy i ukraińscy analitycy nie mają jeszcze jasnego wyjaśnienia tej sytuacji. Ich zdaniem wojska rosyjskie mogą oszczędzać pociski artyleryjskie z powodu kończących się zapasów lub może to być częścią zmiany taktyki w obliczu udanych ukraińskich ataków. Tak czy inaczej, według amerykańskiej stacji, uderzający spadek dynamiki rosyjskiego ostrzału artyleryjskiego jest kolejnym dowodem na coraz słabszą pozycję Rosjan na polu bitwy.

(PAP)

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński

zm/ ap/