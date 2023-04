CNN: Grupa Wagnera próbowała kupić broń u członka NATO

Droga Ukrainy do NATO coraz bardziej wyboista. USA tonują nastroje Stany Zjednoczone odpierają wysiłki niektórych europejskich państw NATO, by podczas lipcowego szczytu Sojuszu zaoferować Ukrainie "mapę drogową" do członkostwa - podał w czwartek wieczorem "Financial Times", powołując się na cztery osoby zaangażowane w rozmowy.