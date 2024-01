Polski producent gier będzie zwalniać. "To trudna, ale niezbędna decyzja"

CI Games podjęło decyzję o zwolnieniu ok. 10 proc. pracowników w całej firmie - poinformował na portalu X prezes spółki, Marek Tymiński.

"Aby zachować siłę i stabilność biznesową, CI Games podjęło trudną, ale niezbędną decyzję o wdrożeniu ukierunkowanej rundy zwolnień, która dotknie około 10 proc. pracowników w całej firmie. Chcielibyśmy podziękować każdemu z nich za rolę, jaką odegrali podczas pobytu z nami. Wprowadzane są dalsze optymalizacje biznesowe zarówno w pipline (harmonogram premier - przyp. PAP) i w procesach organizacji" - napisał Tymiński na portalu X.

To preserve business strength and stability, CI Games has made the tough but necessary decision to implement a targeted round of redundancies, affecting approximately 10% of employees across the company. We would like to thank each of them for the part they’ve played during their…