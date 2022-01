CI Games szacuje przychody w '21 na 105 mln zł

Novaturas miał w '21 109,6 mln euro sprzedaży, wzrost o 233 proc. rdr

Grupa Novaturas, operator turystyczny w krajach nadbałtyckich, zanotował w 2021 roku 109,6 mln euro sprzedaży, co oznacza wzrost o 233 proc. rok do roku i spadek o 39 proc. w porównaniu do 2019 r. - podała spółka we wstępnych danych.