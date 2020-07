CI Games negocjuje umowę współwydawniczą "LotF 2"

Ipopema obniża wycenę dla akcji LPP, VRG i Monnari, podwyższa dla CCC

Analitycy Ipopema Securities, w raporcie z 23 lipca, obniżyli wartość godziwą dla akcji LPP do 7.850 zł, dla VRG do 3,10 zł, a dla Monnari do 2,15 zł, natomiast podwyższyli dla akcji CCC do 72 zł. Analitycy rozpoczęli także wydawanie rekomendacji dla Wittchen na poziomie "kupuj" z wartością godziwą 11 zł.