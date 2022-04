CI Games z rekordowymi wynikami za 2021 rok

/ Informacja prasowa

Grupa CI Games odnotowała w 2021 roku rekordowe wyniki finansowe. W raportowanym okresie przychody netto ze sprzedaży wyniosły prawie 106 mln zł, co daje blisko 130 proc. wzrost r/r. Od stycznia do grudnia 2021 grupa zanotowała ponad 40 mln zł zysku operacyjnego w porównaniu do 8,7 mln w 2020. Zysk netto przekroczył 38 mln zł i był 440 proc. wyższy, niż osiągnięty w analogiczny okresie 2020 - podała spółka w komunikacie.

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali w czwartym kwartale 2021 r. 21,9 mln zł przychodów, 12,7 mln zł EBITDA, 8,3 mln zł EBIT i 8,2 mln zł zysku netto.

Dla porównania w 2020 r. przychody wyniosły do 46 mln zł, EBITDA 27,8 mln zł, EBIT 8,7 mln zł, a zysk netto 7,1 mln zł.

W styczniu CI Games szacowało przychody w 2021 r. na 105 mln zł.

W ocenie spółki głównym czynnikiem, który przełożył się na wyniki w 2021 r., była premiera gry "Sniper Ghost Warrior Contracts 2" w czerwcu 2021 r. Projekt wygenerował w 2021 r. ok. 61 proc. przychodów netto grupy. Za 11 proc. przychodów odpowiadały dwa nowe tytuły pod marką United Label - "Eldest Souls" oraz "Tails of Iron". Sprzedaż gier z back catalogue wygenerowała pozostałe 28 proc. przychodów netto.

"Sprzedaż cyfrowa stanowiła około 69 proc. przychodów netto grupy za rok 2021, a sprzedaż fizyczna - około 31 proc. W dalszej perspektywie przewidujemy wzrost udziału gier cyfrowych w przychodach netto grupy w nadchodzących latach" - napisano w sprawozdaniu zarządu.

"Rok 2021 po raz kolejny dowiódł skuteczności naszej strategii. W perspektywie średnio- i długoterminowej planujemy dywersyfikację portfela naszych głównych gier poprzez każdy z czterech filarów. Będzie to kluczowe w dalszym rozwoju naszej grupy" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Marek Tymiński.

Jak podano w sprawozdaniu, rok 2022 będzie spokojniejszy pod względem premier nowych tytułów, a CI Games obecnie mocno koncentruje się na zapewnieniu zrównoważonego wzrostu z portfolio gier i treści w 2023 roku i później.

"Kolejna część gry >>Lords of the Fallen<< to największy jak dotąd projekt CI Games, którego celem jest skapitalizowanie rosnącej popularności tego gatunku na całym świecie. Mamy solidne podstawy, by oczekiwać, że kolejna gra z serii >>Sniper Ghost Warrior<< przybliży ten tytuł większej liczbie odbiorców, niż kiedykolwiek dotąd" - napisano.

Obecnie CI Games opracowuje trzy duże gry, które są realizowane równolegle przez wewnętrzne studia i zewnętrznych partnerów, głównie w Europie. Największym projektem jest "Lords of the Fallen 2", za który odpowiada studio Hexworks, "Sniper Ghost Warrior Next" przygotowany jest przez Underdog Studio we współpracy z zewnętrznym studiem Batfields Projekt Survive.

CI Games przypomniało, że obecnie jest w procesie przeglądu opcji strategicznych grupy. Zarząd rozważa możliwość wprowadzenia akcji spółki na kolejną giełdę – Rynek Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Na koniec 2021 r., grupa posiadała środki pieniężne netto w wysokości 37,8 mln zł (28,2 mln zł w 2020 r.) i zerowe zadłużenie (z wyłączeniem leasingu finansowego związanego najmem powierzchni biurowej).

