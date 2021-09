CI Games podało wyniki za I półrocze. Pomógł "Sniper Ghost"

/ CI Games

Grupa CI Games wypracowała w I półroczu 2021 r. 49,2 mln zł przychodów, co stanowi ponad 80 proc. wzrost rdr. EBITDA wyniosła w tym okresie 29,6 mln zł wobec 16,7 mln zł przed rokiem, a zysk netto wzrósł do 13,6 mln zł z 4,7 mln zł - podała spółka w raporcie.

Jak poinformowała spółka w komunikacie prasowym, na wyniki I półrocza największy wpływ miała udana premiera gry Sniper Ghost Warrior Contracts 2, która odbyła się 4 czerwca tego roku. W raportowanym okresie widoczne jest niecałe cztery tygodnie sprzedaży gry, jednocześnie w II kwartale została zaksięgowana zdecydowana większość kosztów marketingu tytułu.

"Bardzo się cieszę z udanej premiery gry Sniper Ghost Warrior Contracts 2, która mocno przełoży się na wyniki za cały 2021 oraz wyniki w kolejnych latach. Jestem bardzo zadowolony z sukcesu komercyjnego tytułu. Jest to jednocześnie najlepiej jak dotąd oceniana odsłona w serii, zarówno przez graczy jak i krytyków" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Marek Tymiński, prezes CI Games.

Jak podano, najnowsza część snajperskiej serii w niespełna dwa miesiące przekroczyła próg rentowności i zwróciła spółce kwotę 30 mln zł przeznaczoną na produkcję i marketing tytułu. Od daty debiutu, do końca sierpnia 2021 roku gra SGWC2 sprzedała się w nakładzie ponad 560 tys. egzemplarzy.

Prezes poinformował, że częścią strategii jest dalszy rozwój serii.

"Już w pierwszej połowie 2020 roku rozpoczęliśmy planowanie oraz tworzenie koncepcji następnej gry snajperskiej, w tym poczyniliśmy istotne prace związane z procesem zmiany silnika i ujednoliceniem technologii, na której tworzymy obecnie wszystkie nasze duże tytuły. Z początkiem lipca 2021 prawie cały zespół z warszawskiego studia dołączył do projektu i rozpoczęliśmy etap prac produkcyjnych" – dodał Marek Tymiński.

Spółka zwraca uwagę, że dotychczas duża część sprzedaży gry dotyczyła nośników fizycznych, w kolejnych kwartałach większą sprzedaż ma stanowić wersja na nośniki cyfrowe, przez co wzrosnąć ma marża na sprzedaży produktu.

"W ocenie spółki na wynik roczny przede wszystkim pozytywnie wpłynie dalsza sprzedaż gry SniperGhost Warrior Contracts 2 wsparta sprzedażą gier z back catalogue szczególnie w okresie IV kwartału" - napisano w komunikacie.

Największym projektem, który realizuje obecnie CI Games jest Lords of the Fallen 2. Zespół Hexworks jest na etapie pełnej produkcji tytułu. Spółka w kwietniu 2022 roku chce dysponować grą na etapie w pełni do przejścia z niemal całą zaplanowaną zawartością.

W oddzielnym komunikacie CI Games podało, że szacunkowe skonsolidowane przychody za okres od 1 lipca do 31 sierpnia 2021 roku wyniosły 17,6 mln zł.(PAP Biznes)

