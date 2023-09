CI Games miał w I półr. 3,57 mln zł straty netto; w IV kw. planuje aktualizację strategii

CI Games odnotował w I półr. 2023 roku 3,57 mln zł straty netto j.d. wobec 13,2 mln zł zysku w analogicznym okresie zeszłego roku. Strata z działalności operacyjnej wyniosła 4 mln zł, wobec 11 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie półrocznym. W IV kwartale CI Games planuje aktualizację strategii.

/ CI Games

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 22,2 mln zł w porównaniu do 30,5 mln zł w analogicznym okresie 2022 r.

Jak podano, największy wpływ na wynik miała sprzedaż Sniper Ghost Warrior Contracts 2, której premiera odbyła się w czerwcu 2021. Drugą, najbardziej przychodową grą był Sniper Ghost Warrior Contracts (premiera w listopadzie 2019 roku). Gry z portfela United Label stanowiły 26 proc. skonsolidowanej sprzedaży pierwszego półrocza.

Na 13 października spółka planuje debiut gry Lords of The Fallen w wersji na PC i konsole. Budżet produkcyjny Lords of The Fallen wraz z marketingiem szacowany jest na ponad 200 mln zł.

"Lords of The Fallen jest mocną pozycją dla graczy kochających RPG akcji, w tym szczególnie soulslike. To duża, rozbudowana gra, która jest pierwszym prawdziwie next genowym przedstawicielem tego gatunku. Jest również jedną z pierwszych gier AAA na najnowszym silniku Unreal Engine 5. Jeśli chodzi o premiery na Steam wygląda na to, że Lords of The Fallen będzie największą – lub drugą premierą października pod kątem sprzedaży. Do końca października podzielimy się pierwszymi danymi o sprzedaży" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Marek Tymiński.

Kolejnym dużym projektem CI Games jest Project Survive, który rozwija wewnętrzny zespół. Spółka planuje dynamiczny rozwój struktur, w tym także wzrost zatrudnienia w najbliższych latach. (PAP Biznes)

doa/ gor/