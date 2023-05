CI Games miał w I kw. 537 tys. zł straty netto. EBITDA wyniosła 1,2 mln zł

Grupa CI Games odnotowała w I kw. 2023 roku 537 tys. zł straty netto wobec 4,1 mln zł zysku w analogicznym okresie zeszłego roku. Zysk EBITDA spółki wyniósł 1,2 mln zł wobec 6,3 mln zł przed rokiem - podała spółka w raporcie kwartalnym.

/ CI Games

W I kwartale 2023 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 9,8 mln zł w porównaniu do 12,9 mln zł w analogicznym okresie 2022r. W raporcie wskazano, że spadek wynikał z sezonowości sprzedaży, gdzie największa sprzedaż jest odnotowywana w pierwszych miesiącach od premiery nowej gry.

Grupa odnotowała stratę z działalności operacyjnego w wysokości 589 tys. zł w I kwartale 2023 r. głównie jako efekt zmniejszającej się sprzedaży przy równoczesnej inwestycji w rozwój zespołu oraz kosztach marketingu zbliżającej się premiery gry „Lords of the Fallen”.

"Kampania marketingowa przyspiesza, przed nami przynajmniej pięć dużych eventów marketingowych przed premierą gry, które stopniowo będą zwiększać zainteresowanie graczy i przełożą się na dalszy dynamiczny wzrost wishlist i składanych preorderów. Zdecydowanie największym rynkiem na podstawie dotychczasowej sprzedaży gry jest USA" - powiedział cytowany w informacji prasowej prezes CI Games, Marek Tymiński.

"Jestem zadowolony ze sprzedaży zrealizowanej w 100 proc. z back catalogue. Jednocześnie cieszą mnie postępy równolegle rozwijanych projektów, w tym Project Survive i Project Scorpio. Obecnie najważniejsza dla przyszłości CI Games jest premiera Lords of the Fallen. Za jej sprawą mamy szansę dołączyć do wąskiego globalnego grona uznanych producentów gier AAA. To bardzo ważne dla inwestorów, ponieważ spółki w tym segmencie przeważnie wyceniane są z istotną premią do rynku" - dodał.

Dodał, że według szacunków spółki w dniu premiery, globalny nakład Lords of The Fallen na fizycznych nośnikach przekroczy 500 tys. egzemplarzy.

"Zakładamy, że będzie to stanowić około 25/30 proc. całej sprzedaży - z dużą przewagą po stronie cyfrowej. Feedback ze strony graczy jest bardzo pozytywny, dla części z nich to jedna z najważniejszych pozycji, na którą czekają. Ostatni trailer wywołał istotne zainteresowanie wśród influencerów, także tych kluczowych dla gatunku RPG-soulslike. To wszystko razem, przynajmniej po części potwierdza, że wiele decyzji – zarówno w kwestiach kreacji jak i produkcji – przyniosło pożądany efekt oraz że mamy bardzo utalentowany i kompetentny zespół, który tego dokonał" - powiedział cytowany w komunikacie prezes.

Od początku startu kampanii wszystkie udostępnione materiały promujące grę zgromadziły ponad 43 mln wyświetleń. Gra obecnie zajmuje 15 miejsce na liście życzeń Steam i 8 pozycję na wishliście Epic Store.

Ostatnia premiera spółki miała miejsce w czerwcu 2021 („Sniper Ghost Warrior Contracts 2”) oraz w III kwartale 2021 (premiera dwóch gier z portfela United Label).

Koszty produkcji w I kwartale 2023 wobec I kwartału 2022 r. zmalały głównie w wyniku niższego kosztu amortyzacji oraz niższych opłat za silnik do gry (wartości skorelowane z poziomem sprzedaży).

Koszty sprzedaży w I kwartale 2023 wzrosły znacząco w porównaniu do I kwartału 2023. Jak wskazano, zawierały one już koszty marketingu związane z premierą gry „Lords of the Fallen” zaplanowaną na III kwartał 2023 oraz dodatkowe koszty wynagrodzeń powiększonego międzynarodowego zespołu marketingu i sprzedaży.

Koszty ogólnego zarządu w I kwartale 2023 r. zwiększyły się w porównaniu do I kwartału 2023 r. głównie w wyniku zwiększonych kosztów działu prawnego, kosztów rekrutacji oraz powiększonego zespołu zasobów ludzkich.

