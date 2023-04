CI Games ma umowę dystrybucji gry "Lords of the Fallen"

CI Games podpisał umowę dotyczącą paneuropejskiej dystrybucji gry "Lords of The Fallen" ze spółką Plaion GmbH - poinformowała spółka w komunikacie.

fot. CI Games / / Materiały dla mediów

"Podpisanie umowy na ogólnoeuropejską dystrybucję gry "Lords of The Fallen" z wiodącą europejską firmą w tej dziedzinie jest kamieniem milowym dla CI Games i przybliża nas do długo oczekiwanej premiery naszego największego tytułu w historii" - powiedział PAP Biznes prezes CI Games Marek Tymiński.

"Zawarta umowa jest zgodna z naszymi oczekiwaniami, o których informowaliśmy publicznie. Jesteśmy bardzo blisko ogłoszenia globalnej daty premiery gry" - dodał.

Umowa obejmuje wprowadzanie "LoTF" do sprzedaży na terytorium Europy, w tym na terytorium Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii, Polski, Czech, Słowacji oraz Portugalii, krajów nordyckich i krajów Beneluksu.

Spółka pozostanie wydawcą gry, Plaion będzie dystrybuował fizyczne wydania we wszystkich fizycznych kanałach sprzedaży detalicznej.

mcb/ gor/