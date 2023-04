CI Games koncentruje się na premierze "LoTF" i zapowiada wersję delux gry

CI Games koncentruje się na ostatnim etapie prac nad "Lords of The Fallen" - poinformował na konferencji prezes spółki, Marek Tymiński. LoTF ma również otrzymać wersję delux.

fot. CI Games / / Materiały dla mediów

"Obecnie znajdujemy się w fazie testów QA gry - naprawiamy błędy i staramy się oszlifować produkt. +Lords of The Fallen+, jest bardzo blisko ostatecznego zakończenia prac (...). Proces przebiega wedle naszych założeń, ale potrzebujemy jeszcze trochę czasu, aby podjąć decyzję o dacie premiery, ale coraz bardziej zbliżamy się do ogłoszenia jej publicznie" - powiedział prezes CI Games, Marek Tymiński.

"Niedługo pokażemy duży fragment rozgrywki oraz podamy oficjalną datę premiery +Lords of The Fallen+" - dodał.

Tymiński ocenił, że rynek gier przeszedł zmianę, a gatunek soulslike - gry RPG z nastawieniem na akcje i wysoki poziom trudności - wszedł do głównego nurtu. Wskazał, że zmianę uwidoczniła premiera i sprzedaż wydanej przez FromSoftware w lutym 2022 roku gry "Elden Ring".

"Od razu chciałbym powiedzieć, że nie sugerujemy, iż sprzedamy tyle samo kopii ile +Elden Ring+. Chcemy tylko wskazać, że mamy dużą szansę na to, że reeboot +Lords of The Fallen+ sprzeda się wielokrotnie lepiej od pierwowzoru. Byłoby przesadą mówić o potencjalnej sprzedaży na poziomie 20 mln egzemplarzy" - powiedział.

Wskazał, że obecnie globalna sprzedaż opiera się na mocnej kampanii marketingowej.

"Dzisiaj, aby przeprowadzić efektywną globalnie kampanię reklamową, która trafi nie tylko do grupy docelowej, ale również do globalnego odbiorcy, trzeba na ten cel wydać w uproszczeniu co najmniej 50 mln euro albo więcej. (...) Jeżeli firma nie wydaje wystarczająco dużo na marketing, to szanse wyjścia poza odbiorców gatunku są małe" - powiedział Marek Tymiński.

"Dotarcie do jak największej części rynku jest dla nas bardzo istotne, ale co ważniejsze jest podstawą sukcesu +Lords of The Fallen+, dlatego prowadzimy bardzo odważną kampanię (marketingową - przyp. PAP)" - dodał.

Prezes CI Games poinformował, że ważnym elementem budowania marki w sektorze gamingu, jest wydawanie fizycznych kopii gier.

"Prowadzimy rozmowy z największymi globalnymi sprzedawcami detalicznymi i sklepami fizycznymi. Chcemy rozesłać po nich ok. 500 tys. fizycznych kopii gry. Wiemy, również, że sklepy cyfrowe traktują grę jako swój priorytet i spodziewamy się wsparcia z ich strony przed, i po premierze. Bazując na najnowszych liczbach z innych premier i naszych szacunkach sądzimy, że 30 proc. kopii +Lords of The Fallen+" zostanie sprzedanych w wersji fizycznej, z kolei pozostałe 70 proc. będzie dotyczyło wersji cyfrowych" - powiedział.

"Wersja pudełkowa gry jest dla nas bardzo ważna, nie tylko dlatego, że wydania fizyczne gry stanowią duży przychód, ale również dlatego, że jest to istotne dla samej marki" - dodał.

CI Games szykuje również edycję delux "Lords of The Fallen".

"Wydamy również edycję delux gry, która będzie kosztowała nieco więcej niż podstawowa wersja. Do edycji delux dodamy przemyślaną zawartość i zakładamy, że duża część odbiorców zdecyduje się na zakup tej wersji gry" - powiedział.

Zarówno pudełkowa jak i cyfrowa wersja gry będzie wyceniona jak inne produkcje AAA. Tymiński wskazał również, że przy wydawaniu poprzednich tytułów 40-45 proc. odbirców zdecydowało się na zakup rozszerzonych wersji gry.

Tymiński zaktualizował również postęp prac nad "Projektem Survive", oceniając, że przebiegają one zgodnie z planami spółki.

"Nie możemy podać dokładnych informacji w kontekście +Projektu Survive+, oprócz tego, że prace przebiegają, tak jak to sobie założyliśmy. Zespół pracujący nad projektem jest bardzo doświadczony i liczy obecnie ok. 40 osób. Jesteśmy zadowoleni z progresu i chcielibyśmy później w tym roku podzielić się informacjami na temat projektu z naszymi odbiorcami i inwestorami" - powiedział Tymiński

Grupa CI Games wypracowała w 2022 roku 16,1 mln zł EBITDA i 8,6 mln zł zysku netto oraz 56,7 mln zł przychodów netto ze sprzedaży. Za osiągnięte w 2022 roku przychody w 100 proc. odpowiada sprzedaż gier z back catalogue. (PAP Biznes)

mcb/ gor/