Trwa atak phishingowy z wykorzystaniem reklam Google

Wyłudził 250 tys. zł, oferując w internecie sprzedaż nieistniejących butów

Co najmniej 700 osób padło ofiarą oszusta z Rudy Śląskiej, który na internetowym portalu oferował do sprzedaży buty znanych marek, których w rzeczywistości nie miał. Mężczyzna wyłudził w ten sposób ok. 250 tys. zł – podała policja, która zatrzymała oszusta.