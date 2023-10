CDU/CSU wygrywa lokalne wybory w Bawarii i Hesji

Niemcy odpalą elektrownie węglowe. Tak szykują się na zimę Rząd przygotowuje kraj do zimy i chce ponownie uruchomić elektrownie węglowe, aby zagwarantować dostawy prądu - informuje w czwartek portal dziennika "Bild", zwracając uwagę, że do pracy wrócą opalane węglem brunatnym elektrownie w Jaenschwalde (Brandenburgia) i Niederaussem (Nadrenia Północna-Westfalia). W 2021 r. były one jednymi z największych trucicieli w Europie.