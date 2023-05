CDA nie wyklucza w 2023 roku przejścia na główny rynek GPW

Operator serwisu VOD (Video on Demand) CDA nie wyklucza, że w 2023 roku może przejść z NewConnect na główny rynek GPW - poinformował PAP Biznes w wywiadzie pełnomocnik zarządu spółki ds. rozwoju usług Wolfgang Laskowski.

/ CDA.pl

"Mogę powiedzieć tylko tyle, że zarząd i nasi doradcy analizują możliwości rynku i otoczenia biznesowego i jeżeli taka decyzja będzie dla spółki korzystna, to nie wykluczamy tego. Ale na dziś nie mogę podać żadnych konkretów" - powiedział Laskowski, pytany, czy spółka planuje w 2023 roku przenosiny na główny rynek GPW.

Pełnomocnik zarządu CDA nie udzielił PAP Biznes informacji, czy ewentualnym przenosinom będzie towarzyszyła nowa emisja akcji spółki.

CDA to operator serwisu, który oferuje dostęp do pełnometrażowych filmów oraz seriali w modelu bezpłatnym oraz płatnym. Firma zadebiutowała na rynku NewConnect w maju 2019 roku.

Przychody spółki za pierwsze trzy miesiące 2023 roku wyniosły 19,5 mln, co stanowi wzrost o 12 proc. w porównaniu do analogicznego okresu za ubiegły rok, a zysk netto wyniósł 5,5 mln, co oznacza 11 proc. wzrost r/r.

"Od kilku lat konsekwentnie zmienia się model konsumpcji mediów, w tym także filmów, a streaming za sprawą platform VOD jest coraz bardziej popularny na całym świecie. W czasie epidemii ta popularność wręcz eksplodowała, ale po jej zakończeniu nasze przyzwyczajenia w tym zakresie wcale się nie zmieniły. CDA Premium ma jeden z największych katalogów filmów i seriali na życzenie (ponad 12 tys. pozycji) i jako jedyni w Polsce łączymy tą usługę z dostępem do telewizji na żywo. To czyni naszą ofertę unikalną, a liczba subskrybentów i ciągle rosnące wyniki tylko to potwierdzają"- powiedział Laskowski.

"Spółka nie sporządza prognoz finansowych, a ja nie mogę udzielać informacji, które mogłyby być odczytane jako cenotwórcze. Mogę tylko odnieść się do danych historycznych. Jako spółka giełdowa co kwartał publikujemy bardzo szczegółowe dane, np. o liczbie sprzedanych subskrypcji. I właściwie od początku notowań na NC, po każdej publikacji takiego raportu słyszymy, że nie da się z kwartału na kwartał śrubować swoich wyników. A mimo to do tej pory się udawało, choć oczywiście mamy świadomość, że każde wzrosty kiedyś muszą się skończyć. Odpowiadając nie wprost: z jednej strony konkurencja na rynku platform VOD jest bardzo duża, a spowolnienie w gospodarce i konsumpcji jest faktem, ale z drugiej strony, mamy naprawdę bardzo dobrą ofertę, którą cały czas rozwijamy, poszerzając katalog filmów i dostępnych stacji telewizyjnych i jak dotąd jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów, jakie osiągamy" - dodał, pytany o możliwość utrzymania kilkunastoprocentowej dynamiki zwyżki wyników do końca 2023 roku.

Na koniec marca 2023 liczba aktywnych subskrypcji wynosiła 517 tys. (suma aktywnych subskrypcji CDA Premium, CDA TV – Pakiet Start oraz CDA TV – Pakiet Podstawowy), a tym samym sprzedaż subskrypcji stanowiła 93 proc przychodów spółki.

Liczba filmów i seriali dostępnych w usłudze CDA Premium na koniec pierwszego kwartału stanowiła 12.475 pozycji.

Pełnomocnik zarządu CDA ds. rozwoju usług, pytany czy spółka odczuwa jakieś osłabienie siły nabywczej konsumentów w związku z pogorszeniem koniunktury gospodarczej odpowiedział:

"Oczywiście, nie działamy w próżni. Z jednej strony, jak powiedziałem, jest bardzo duża konkurencja. Z drugiej strony mamy bardzo dużą inflację i spowolnienie w gospodarce, co bardzo wyraźnie przekłada się na gospodarstwa domowe i decyzje zakupowe. Widać wyraźnie, że konsumpcja w Polsce spada. A to finalnie sprawia, że kupujemy nie tylko mniej, ale też ostrożniej i np. zamiast z trzech lub czterech platform VOD, korzystamy z dwóch lub jednej. Ale paradoksalnie dla CDA to nie jest zła sytuacja. Dlaczego? Bo nasza oferta obejmuje nie tylko filmy i seriale na życzenie, ale także telewizję na żywo. Mamy dwa dostępne płatne pakiety TV, które różnią się liczbą stacji. (...) Przy coraz lepszym i tańszym dostępie do szerokopasmowego internetu zaspokajamy dwie potrzeby w jednej usłudze: dostęp do VOD i TV. Tego w takim zakresie nie ma nikt w Polsce".

Spółki zawarła z Emitelem umowę na świadczenie usług dodatkowych w multipleksie ósmym, dzięki czemu aplikacja z filmami i serialami CDA Premium dostępna jest dla odbiorców MUX-8 telewizji naziemnej od 1 marca 2023 roku.

"W pierwszym kwartale udało nam się sfinalizować rozmowy ze spółką Emitel, czego efektem było pojawienie się aplikacji CDA w naziemnej telewizji cyfrowej. I poczytujemy sobie to za wielki sukces, tym bardziej, że cały proces, który jest naprawdę trudny - poczynając od negocjacji handlowych, po samo przygotowanie i dostosowanie technologii - udało nam się przeprowadzić szybko i bez komplikacji. Multipleks ósmy, na którym jesteśmy, zapewnia pokrycie techniczne około 97 procent kraju, więc nasza oferta będzie teraz znacznie łatwiej dostępna" - podkreślił.

W 2019 roku spółka nawiązała współpracę ze studiem filmowym SPInka i Bartoszem Walaszkiem, a efektem tej współpracy była pierwsza własna produkcja, serial animowany "Porucznik Kabura". Także w 2019 roku CDA kupiła od 4Fun Media prawa do wszystkich sezonów innego serialu animowanego, "Kapitan Bomba".

"Weszliśmy też aktywnie w e-commerce, uruchamiając sklep kapitanbomba. pl z odzieżą i gadżetami dla fanów serialu i całego uniwersum Kapitana Bomby" - powiedział Laskowski.

"Nie zamykamy się na uniwersum stworzone przez Bartka Walaszka i cały czas pracujemy nad nową ofertą oraz poszerzeniem asortymentu. Nie mogę zdradzać szczegółów, ale jestem pewien, że jeszcze w tym roku solidnie wszystkich zaskoczymy" - dodał.

Zapowiedział, że reszta roku upłynie dla spółki pod znakiem rozwoju e-commerce, ale przede wszystkim rozwoju głównej oferty, czyli VOD i TV w ramach CDA Premium. Firma ma coraz lepsze relacje z dystrybutorami i producentami filmów nie tylko w Polsce, ale i na świecie, co przekłada się na dostępne filmy. Prowadzi także cały czas rozmowy z przedstawicielami stacji telewizyjnych. Cały czas inwestuje w technologię i rozwój aplikacji CDA Premium.

Ewa Pogodzińska