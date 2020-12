CD Projekt "zatopił" WIG20. KGHM blisko maksimów

fot. Tomasz Ras / Puls Biznesu

Czwartkowa sesja przyniosła korektę niektórych mocno rosnących w ostatnim czasie spółek, przede wszystkim banków. Kluczową rolę w indeksie WIG20 odegrały jednak dalsze mocne spadki CD Projektu, który niemal w pojedynkę "zatopił" indeks.

Po serii czterech wzrostowych sesji z rzędu przy podwyższonych obrotach czwartek przyniósł inwestorom z WIG20 nieco więcej rozczarowań. Indeks zakończył dzień 0,5 proc. pod kreską. Jeszcze mocniej spadały inne główne indeksy, WIG stracił 0,7 proc., podobnie sWIG80, a mWIG40 poszedł w dół o 1,9 proc. Obroty na szerokim rynku wyniosły 2 mld zł, mimo spadków można zatem mówić o kolejnym dniu podwyższonej aktywności.

W składzie WIG20 przygasły nieco dotychczasowe motory grudniowych i listopadowych wzrostów. Korektę zaliczyły np. banki, Pekao straciło 3,2 proc., PKO BP 1,7 proc., a Alior 1 proc. Przypomnijmy, że przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski zaproponował we wtorek bankom, by przedstawiły klientom atrakcyjne dla nich warunki ugód w sprawie kredytów frankowych. Nadzorca chce, by banki wychodziły z propozycjami pozasądowych ugód, które byłyby dla klientów banków realną alternatywą do ścieżki sądowej. Wczoraj po południu pozytywnie do propozycji odniósł się Związek Banków Polskich, choć niektóre banki zgłaszały swoje zastrzeżenia.

Korekty doświadczyły także m.in. akcje CCC (-4,4 proc.), LPP (-4,1 proc.) oraz JSW (-0,7 proc.). Z drugiej strony wyraźne odbicie zanotowało Allegro (+4,1 proc.). Wzrosty kontynuowali także PGE (+4,1 proc.) oraz KGHM (+2,4 proc.). Ten ostatni, dzięki tegorocznej hossie zbliżył się do swoich historycznych maksimów. Do rekordowych poziomów z kwietnia 2011 brakuje mu już tylko 11 zł.

Szalę przeważył jednak CD Projekt. Rozpoczęta w poniedziałek mocna korekta wcześniejszych wzrostów (w poniedziałek spółka wyznaczyła historyczne maksima) trwała i dziś. Choć "Cyberpunk 2077", który trafił do graczy w nocy, okazał się wielkim sukcesem (statystycznie, w grę jednocześnie grało nawet ponad 1 mln graczy, a spółka sprzedała 8 mln tzw. preorderów), to jednak nie brakowało negatywnych opinii dotyczących głównie bugów, usterek i problemów optymalizacyjnych, co mogło dodatkowo negatywnie wpływać na kurs. Prezes CD Projektu zapowiedział rano, że problemy będą na bieżąco rozwiązywane paczkami aktualizacyjnymi.

W sumie akcje CD Projektu przeceniły się na dzisiejszej sesji o 8,5 proc. To, biorąc pod uwagę wagę CD Projektu w WIG20, mocno odbiło się i na wyniku całego indeksu. Bez CD Projektu WIG20 nie spadłby dziś o 0,5 proc., a wzrósł o 0,4 proc. Dzisiejsza sesja dla indeksu nie była zatem aż taka zła, szczególnie że nawet z CD Projektowym ciężarem nie wyglądał on najgorzej na europejskim tle, gdzie również przeważała dziś czerwień.

Z drugiej strony poza WIG20 także nie brakowało czerwieni. Szczególną uwagę zwróciły mocne spadki mWIG40, w których kluczową rolę odegrały banki. O 4 proc. potaniało ING, 4,3 proc. stracił Millennium, a 5,3 proc w dół poszedł Handlowy. Ponad 4-proc. spadki notowały także papiery Biomedu, Echo, Azotów i Eurocashu. W sumie w składającym się z 40 spółek indeksie, wzrosty zanotowało tylko 8 podmiotów.

Adam Torchała