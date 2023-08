CD Projekt zaprezentuje nowy fragment "Widma Wolności". Padł termin

CD Projekt pokaże nowy fragment wideo z zapisem rozgrywki z "Cyberpunk 2077" Widmo Wolności" podczas gamescom Opening Night Live - podała spółka na platformie X (dawniej Twitter). Otwarcie targów gamescom w Kolonii będzie miało miejsce 22 sierpnia. Wydarzenie potrwa do 27 sierpnia.

Gamescom to targi gier kumputerowych, które odbywają się od 2009 w Kolonii w Niemczech i są jedną z najważniejszych imprez branżowych na świecie.

Ready to see more #Cyberpunk2077: #PhantomLiberty? 👀



Tune in to @gamescom Opening Night Live next week for a new gameplay trailer - we can't wait to share it with you! 🦾 https://t.co/pIqp0b4rlt