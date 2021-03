Zysk netto Ten Square Games w IV kw. wyniósł 31,9 mln zł

Ten Square Games wypracowało w czwartym kwartale 31,9 mln zł zysku netto, był on o 8,4 proc. niższy rok do roku. Spółka informowała w ubiegłym tygodniu o korekcie wyników, przez co zysk netto jest nieporównywalny z konsensusem PAP Biznes.