CD Projekt zapowiada aktywną obronę przed wszelkimi roszczeniami sądowymi

fot. Kacper Pempel / Reuters

CD Projekt otrzymał potwierdzenie złożenia przez kancelarię prawną przed Sądem Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla okręgu Centralnej Kalifornii cywilnego pozwu zbiorowego - poinformowała spółka w komunikacie. CD Projekt podejmie aktywną obronę przed wszelkimi tego typu roszczeniami.

Pozew zbiorowy został złożony przez kancelarię działającą w imieniu grupy posiadaczy amerykańskich papierów wartościowych notowanych pod symbolami "OTGLY" oraz "OTGLF" i opartych na akcjach spółki.

"Pozywający domagają się ustalenia na drodze sądowej, czy działania spółki i jej członków zarządu związane z premierą gry Cyberpunk 2077 stanowiły naruszenie przepisów federalnych, poprzez między innymi wprowadzenie inwestorów w błąd, doprowadzając tym samym do powstania strat po ich stronie" - napisano w komunikacie.

Treść pozwu nie określa wartości roszczenia.

"Spółka podejmie aktywną obronę przed wszelkimi tego typu roszczeniami" - napisano w komunikacie CD Projektu.

Amerykańskie kancelarie prawne, The Schall Law Firm oraz Rosen Law Firm, ogłosiły w komunikatach w czwartek i w piątek w nocy, że złożą pozwy zbiorowe do sądu przeciwko CD Projektowi, zarzucając mu złamanie ustawy o papierach wartościowych oraz wysyłanie na rynek fałszywych lub wprowadzających w błąd komunikatów o grze "Cyberpunk 2077".

Według prawników obu kancelarii, długo wyczekiwana gra "Cyberpunk 2077" nie nadaje się do gry na konsolach obecnej generacji Xbox i PlayStation z powodu ogromnej liczby błędów.

W efekcie Sony, Microsoft oraz sam CD Projekt zmuszone były ogłosić, że zwrócą pełne koszty nabycia gry wszystkim, którzy się do nich zgłoszą z takim żądaniem, a dodatkowo Sony czasowo wycofał "Cyberpunka 2077" ze swojego sklepu PlayStation Store.

Kancelarie prawne wezwały inwestorów, którzy kupili akcje CD Projektu między 16 stycznia a 17 grudnia 2020 roku, do zgłaszania się do nich do 22 lutego.

CD Projekt informował kilka dni temu, że do 20 grudnia włącznie gracze kupili ponad 13 mln sztuk gry "Cyberpunk 2077". Analitycy ankietowani przez PAP Biznes szacowali sprzedaż gry przed świętami Bożego Narodzenia średnio na 16,4 mln kopii.

"Cyberpunk 2077" zadebiutował 10 grudnia na platformach PC, PlayStation i Xbox oraz usługach streamingowych Stadia i GeForce Now. Od czasu premiery media branżowe oraz gracze wskazywali na liczne błędy oraz niską jakość gry w wersji na konsole PlayStation 4 i Xbox One. Lepsze recenzje tytuł zbiera na komputerach PC, platformach streamingowych oraz konsolach nowej generacji. (PAP Biznes)

