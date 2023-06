Dodatek "Cyberpunk 2077: Widmo Wolności". CD Projekt podał datę premiery

CD Projekt zapowiada na 26 września 2023 roku premierę dodatku do gry "Cyberpunk 2077" o podtytule "Widmo Wolności" - poinformował producent gier podczas niedzielnego Summer of Gaming.

"Cyberpunk 2077: Widmo Wolności" zostanie wydane na nową generację konsol (PlayStation 5 i Xbox series X i S) oraz na komputery osobiste.

Freedom always comes at a price…#PhantomLiberty, a spy-thriller expansion for #Cyberpunk2077, arrives on September 26th!



Pre-order now: https://t.co/7ACROkBk5B pic.twitter.com/yP1MKJtaaA