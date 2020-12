CD Projekt wrócił na szczyt. Akcje najdroższe w historii

fot. CD Projekt Red / www.cyberpunk.net

Po wrześniowo-październikowej korekcie ostatnie sesje są wyjątkowo udane dla CD Projektu. Spółka przed zbliżającą się premierą "Cyberpunka 2077" wróciła do śrubowania historycznych maksimów na giełdzie. Poniedziałkowa sesja przyniosła jednak także zagadkowe gwałtowne spadki notowań spółki.

Nawet 464,2 zł - tyle należało zapłacić za jedną akcję CD Projektu w poniedziałek przed południem. Oznacza to tym samym, że papiery producenta "Wiedźmina" pobiły sierpniowe maksima i były w trakcie poniedziałkowej sesji najdroższe w historii. Wartość spółki przekroczyła tym samym 46 mld zł.

Poniedziałkowa sesja ma jednak także i ciemniejsze oblicze. Chwilę przed godziną 12 akcje CD Projektu zaczęły nagle gwałtownie tanieć do 405 zł za sztukę, czyli o blisko 60 zł. Wycena spółki w krótkim czasie tąpnęła o blisko 6 mld zł. Później notowania odbiły i o 11:45 znajdowały się na poziomie 448 zł. CD Projekt wrócił do wzrostów, ale nie do maksimów.

Maksima warto docenić, tym bardziej że jesienią posiadacze akcji CD Projektu mieli sporo powodów do narzekań. W październiku momentami za papiery spółki płacono 320 zł, czyli przeszło 30 proc. mniej niż na sierpniowych szczytach. Wówczas zaczęło się jednak odbicie, w listopadzie CD Projekt zyskał 16,1 proc., w grudniu - choć trwa dopiero piąta sesja tego miesiąca - jest już na plusie przeszło 18 proc. W sumie w okresie niecałych dwóch miesięcy wartość spółki skoczyła o 15 mld zł.

kliknij, by przejść do notowań / Bankier.pl

Hossę na akcjach spółki napędzają oczekiwania związane z "Cyberpunkiem 2077". Po trzech przełożeniach daty premiery tej gry, w końcu trafi ona do graczy 10 grudnia. Analitycy biur maklerskich spodziewają się, że w dwanaście miesięcy od debiutu nowa gra CD Projektu sprzeda się w 30,4 mln egzemplarzy - wynika z danych zebranych przez PAP Biznes. "Cyberpunk 2077" ma zatem szansę stać się jedną z najlepiej sprzedających się gier w historii tego przemysłu.

Na duży sukces liczą też akcjonariusze, wycena spółki jest bowiem kompletnie oderwana od obecnych wyników dyskontując przyszłe korzyści z "Cyberpunka 2077". Odbiór gry przez graczy będzie zatem bardzo istotny dla wyceny spółki. Póki co tytuł znajduje się na szczycie listy bestsellerów Steam i zapewne w kolejnych dniach będzie się tam utrzymywał.

Inwestorzy muszą pamiętać także o tym, że nawet jeżeli "Cyberpunk 2077" odniesie sukces, nie będzie się to musiało przełożyć na gwałtowne wzrosty ceny akcji CD Projektu na giełdzie. Ważne są także oczekiwania, obecna wycena zawiera bowiem w sobie założenie sukcesu "Cyberpunka". Podobnie było zresztą 5 lat temu, gdy debiutował "Wiedźmin 3". Po jego premierze, choć gra okazała się wielkim hitem, hossa na akcjach CD Projektu na przeszło rok wyhamowała.

Adam Torchała