CD Projekt wprowadza urlop menstruacyjny

Urlop menstruacyjny będzie nowym benefitem pracowniczym w CD Projekcie. Producent gier właśnie ogłosił to w swoich mediach społecznościowych.

We’re proud to offer menstrual leave to employees! Team members can now focus on their comfort & health by taking time off when suffering from period pain. It’s all about inclusivity & fostering a supportive workplace #insideRED.



Kudos to GOG for implementing this benefit first!