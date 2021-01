CD Projekt w końcu zielony. Korekta KGHM-u

fot. Tomasz Ras / Puls Biznesu

Poniedziałkowa sesja nie przyniosła zbyt mocnych zmian głównych indeksów GPW. Wśród największych spółek uwagę zwracały wzrosty Pekao i CD Projektu oraz korekta KGHM-u.

Mimo zielonego przedpołudnia WIG20 zakończył poniedziałkową sesję spadkiem o 0,3 proc. Gwałtownych ruchów inwestorzy nie obserwowali także na innych głównych indeksach GPW. WIG poszedł w dół o 0,1 proc., mWIG40 zyskał 0,6 proc., sWIG80 0,6 stracił. Mimo niewielkich odchyleń głównych indeksów od piątkowych zamknięć ponownie wrażenie robiły obroty. Tym razem licznik dla szerokiego rynku wskazał blisko 1,5 mld zł.

Rozpiętość zmian notowań spółek w składzie WIG20 była stosunkowo niewielka. Najmocniej do spadków przyczynił się KGHM, który stracił 3,3 proc. Warto jednak przypomnieć, że spółka ma za sobą fenomenalny rajd. Jego przyczyny oraz szanse i zagrożenia dla notowań miedziowej spółki opisaliśmy w artykule "KGHM - powrót króla". W poniedziałek to właśnie miedź była głównym problemem kombinatu, metal taniał bowiem o przeszło 2 proc.

Mocne, ponad 2-proc. spadki notowały także papiery LPP oraz JSW. Słabo wypadły również papiery Dino (-1,8 proc.) i Orange (-1,6 proc.). Po zielonej stronie znów gęsto było od banków. Najlepszy z nich - Pekao - zyskał 2,1 proc. Cała czwórka notowana w ramach WIG20 zakończyła jednak dzień ponad kreską, a WIG-Banki zyskał 0,9 proc.

Najmocniejszą spółką w indeksie okazał się CD Projekt, któremu być może pomógł fakt, że w weekend w jego akcjonariacie ujawnił się Morgan Stanley. To jednak jedna z niewielu udanych sesji CD Projektu w ostatnim czasie. Wystarczy choćby powiedzieć, że dzisiejszy wzrost - o 2,5 proc. - jest najmocniejszym sesyjnym wzrostem producenta "Cyberpunka 2077" od 20 dni. Jeszcze na początku grudnia, gdy spółka regularnie notowała mocne sesje, taka statystyka była abstrakcją, nastawienie inwestorów zmieniła jednak grudniowa premiera gry.

W najmocniejszym z głównych indeksów mWIG-u pierwsze skrzypce grały akcje Celon Pharmy. Spółka poinformowała, że może rozpocząć III fazę kliniczną leku na depresję pod koniec II kwartału 2021 roku. Trwają też rozmowy z partnerami. Akcje Celon Pharmy podrożały o 12,5 proc.

Mocniejszy ruch, tyle że w dół, wykonały notowane na NewConnect akcje Columbusa. 16-proc. przecena to efekt obaw inwestorów związanych z nowymi akcjami. Po pierwsze do obrotu weszły w poniedziałek nowe akcje - częsciowo bez lockupu - co tworzy ryzyko pojawienia się dużej podaży (i patrząc na mocno podwyższone obroty, można przypuszczać, że być może już częściowo się ono zmaterializowało). Po drugie spółka zapowiedziała megaemisje, która grupie inwestorów pozwoli objąć nowe akcje w ramach konwersji długu i programu menadżerskiego w bardzo korzystnej cenie.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3620,62 -0,67 1,58 3,87 -4,46 1,91 DAX Niemcy 13936,66 -0,80 1,53 6,27 3,36 1,59 FTSE 100 W.Brytania 6798,48 -1,09 3,45 3,85 -10,40 5,23 CAC 40 Francja 5662,43 -0,78 1,31 2,81 -6,21 2,00 IBEX 35 Hiszpania 8357,50 -0,60 3,19 3,65 -12,70 3,52 FTSE MIB Włochy 22722,01 -0,32 1,82 4,70 -5,41 2,20 ASE Grecja 800,56 -2,28 -1,04 2,76 -13,32 -1,04 BUX Węgry 44715,79 0,73 5,63 8,37 -1,43 6,35 PX Czechy 1071,71 -0,35 4,12 10,66 -5,47 4,34 RTS INDEX (w USD) Rosja 1466,56 0,00 5,70 3,80 -9,17 5,70 BIST 100 Turcja 1536,19 -0,29 2,73 12,07 29,46 4,03 WIG 20 Polska 2066,97 -0,28 4,18 5,95 -4,66 4,18 WIG Polska 59772,63 -0,12 4,82 7,70 1,77 4,82 mWIG 40 Polska 4228,38 0,56 6,33 12,10 4,45 6,33 Źródło: PAP

