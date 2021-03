CD Projekt udostępnił drugi zestaw poprawek do "Cyberpunka 2077"

Drugi zestaw poprawek, tzw. patch, do "Cyberpunk 2077" został udostępniony dla wersji gry na komputery PC oraz konsole PlayStation i Xbox - poinformował CD Projekt na Twitterze. Patch ma naprawić ponad 400 błędów w grze.

Opublikowane przez CD Projekt poprawki to tzw. patch 1.2 dla wersji PC. Patch dla wersji gry na Google Stadia ma być dostępny do końca tygodnia.

Patch 1.2 for Cyberpunk 2077 is now live on PC and consoles! A version for Stadia will follow later this week.

The list of changes for this update is available here: https://t.co/gbDIp90CXG pic.twitter.com/gt64a8DPzW