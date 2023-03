Falstart projektu "Sirius". Kurs CD Projektu mocno zniżkuje

MOŻLIWE SPOILERY Finał nad finały. "The Last of Us" zmiótł "Ród smoka", a HBO liczy zyski Niepozorne grzyby, a tak namieszały w rozrywce streamingowej. Finał sezonu "The Last of Us", a więc kolejnego megahitu ze stajni HBO, zebrał przy ekranach 8,2 mln widzów. To rekord serii i to pomimo rywalizacji, jakie zapewniła ceremonia wręczenia Oskarów. HBO ma co świętować.