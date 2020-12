CD Projekt to "bańka"? Czytelnicy raczej pesymistyczni

CD Project

- Wśród czytelników Bankier.pl przeważa opinia, że akcje CD Projektu są zbyt drogie - wynika z naszej ankiety przeprowadzonej przy okazji premiery "Cyberpunka 2077". Nastroje odnośnie wyceny są nieco bardziej pesymistyczne niż w trakcie premiery "Wiedźmina 3".

W trakcie trwania premiery "Cyberpunka 2077" zadaliśmy naszym czytelnikom pytanie dotyczące wyceny CD Projektu. Na pytanie "Czy Twoim zdaniem akcje CD Projektu są przewartościowane?" odpowiedziało aż 4081 respondentów.

Najpopularniejszą odpowiedzią była ta najbardziej pesymistyczna dla akcjonariuszy: "Zdecydowanie tak, to typowa bańka". Wskazało ją 29,3 proc. ankietowanych. Kolejne 21,6 proc. odpowiedziało "Raczej tak". Z drugiej strony odpowiedź "Zdecydowanie nie, mają jeszcze duży potencjał" wskazało 22,8 proc. respondentów, a odpowiedź "raczej nie" kolejny 14,8 proc. Opcję "Kosztują w sam raz" wskazało najmniejsze grono -11,5 proc.

/ Bankier.pl

W sumie odpowiedzi "Raczej tak" i "Zdecydowanie tak" wskazała większość ankietowanych, choć nie była to większość przytłaczająca. Odsetek wyniósł łącznie równe 51 proc. Byków, wskazujących pole do wzrostów, było jednak zdecydowanie mniej, tutaj łączny odsetek wyniósł 37,6 proc.

Warto dodać, że takie ankiety ciężko uznawać za podstawę do decyzji inwestycyjnych. Jej celem jest raczej pokazanie nastrojów wokół akcji spółki w trakcie kluczowego dla nich wydarzenia. Premiera premierą, akcje CD Projektu mają jednak za sobą pokaźny rajd i duży sukces "Cyberpunka 2077" jest już po prostu w dużej mierze "w cenie". Udana premiera (a za taką, mimo informacji o licznych bugach, należy uznać premierę "Cyberpunka") nie musi oznaczać hossy.

kliknij, by przejść do notowań / Bankier.pl

Widać to zresztą po akcjach CD Projektu. W poniedziałek - po wyznaczeniu historycznych maksimów - CD Projekt stracił 4 proc., we wtorek 7 proc., a w środę zyskał zaledwie 0,2 proc. W czwartek, podczas pierwszej popremierowej sesji znów dominowała czerwień. Tym razem akcje CD Projektu potaniały o 8,5 proc. W sumie od poniedziałkowych szczytów kapitalizacja spółki skurczyła się o 10 mld zł.

Przy "Wiedźminie 3" wyniki były bardziej neutralne

Realizacja zysków w okolicach premiery to zresztą schemat dobrze znany akcjonariuszom CD Projektu. W ubiegłym tygodniu przypominaliśmy 2015 rok i wyhamowanie hossy na akcjach spółki tuż po premierze "Wiedźmina 3". Spółka przez 13 miesięcy zmierzała wówczas w bok, choć sama gra okazała się wielkim sukcesem. Akcje do wyraźnych wzrostów powróciły jednak dopiero przeszło rok po pojawieniu się "Wiedźmina 3" na sklepowych półkach.

Warto dodać, że podobną do opisywanej powyżej ankietę przeprowadziliśmy w trakcie premiery "Wiedźmina 3". Pytanie i odpowiedzi były dokładnie takie same. Wprawdzie największa liczba użytkowników wskazała odpowiedź "Zdecydowanie nie, mają jeszcze duży potencjał" (32,75 proc.), jednak opcję "Zdecydowanie tak, to typowa bańka" wybrała podobna liczba respondentów (30,38 proc.). Dodatkowo po uwzględnieniu opinii nieco ostrożniejszych czytelników (odpowiedzi "Raczej tak" i "Raczej nie") liczba osób wskazująca przewartościowanie i niedowartościowanie spółki równoważy się na poziomie 45,2-45,4 proc.

/ Bankier.pl

Obecnie nastroje są zatem nieco bardziej pesymistyczne. Różnica polega jednak na tym, że wówczas za jedną akcję CD Projektu płacono 25 zł, w momencie premiery "Cyberpunka 2077" było to aż 395,8 zł. Z tej perspektywy wydaje się, że osoby mówiące o bańce w 2015 roku mocno się pomyliły, warto jednak pamiętać, że przez 13 miesięcy po przeprowadzeniu tej ankiety na akcjach obserwowaliśmy wspominany trend boczny, na realizację swojego scenariusza optymiści musieli zatem czekać bardzo długo i w takim horyzoncie to ostrożniejszym inwestorom można w pewien sposób przyznać rację.

Raporty bez wyraźnego wskazania

Podzieleni byli też wówczas i analitycy. Ci z DM BOŚ, w raporcie z 19 kwietnia, podwyższyli cenę docelową akcji CD Projektu do 23,2 zł z 19,7 zł poprzednio. Rekomendacja została obniżona do "trzymaj" z "kupuj". Ci z DM Trigona zalecali kupno, ale z ceną na poziomie 24 zł.

Teraz również ciężko szukać w raportach analitycznych jednoznacznej wskazówki co do przyszłości. Na początku listopada 2020 roku DM BOŚ i Noble Securities radzili kupno z cenami docelowymi na poziomie odpowiednio 448 zł i 415 zł. Kilka dni później pojawił się raport Ipopemy zalecający trzymanie z wyceną na poziomie 365 zł. 9 grudnia z kolei Ken Rumph, analityk Jefferies, obniżył rekomendację dla CD Projektu do "poniżej rynku" z "trzymaj" poprzednio. Cena docelowa akcji spadła do 362 zł z 436 zł.

Przewaga skrajności

"Bańka" to mocne słowo i przy tak zróżnicowanych opiniach i sporej niewiadomej towarzyszącej potencjalnej skali sukcesu "Cyberpunka 2077" i idącego za nią sukcesu finansowego CD Projektu, ciężko nim tak po prostu rzucać. Z drugiej strony ta i podobne ankiety pokazują, że najczęściej dużo większą popularność zyskują w tego typu badaniach odpowiedzi skrajne. Widać to także po forach i komentarzach, gdzie posiadający akcje często entuzjastycznie przekonują o zaletach danej spółki, osoby, które nie zdążyły kupić taniej, z kolei będą piętnowały wady spółki, licząc na spadki kursu. Warto w tym szumie zachować chłodną głowę, bo to właśnie chłodna głowa jest podstawą długoterminowych sukcesów w inwestowaniu.

Ankieta została przeprowadzona pomiędzy 9 grudnia godz. 13:00 a 10 grudnia godz. 09:00. Pytanie z opcjami wyboru dołączane było do CD Projektowych oraz niektórych rynkowych artykułów pojawiających się na łamach Bankier.pl. Udział w badaniu wzięło 4081 osób.