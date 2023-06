CD Projekt szykuje ostateczną aktualizację do "Cyberpunka 2077". Podano cenę gry i datę wydania

CD Projekt poprawił szereg systemów i rozbudował sztuczną inteligencję w dodatku fabularnym "Cyberpunk 2077: Widmo Wolności" - poinformował odpowiedzialny za tworzenie poziomów w grze Paweł Sasko. Część zmian zostanie zawarta w ostatecznej aktualizacji dla podstawowej wersji gry.

"W dużym stopniu rozbudowaliśmy sztuczną inteligencję. Wprowadziliśmy również odświeżony system policji, który będzie stanowił wyzwanie dla graczy. Oprócz rozbudowy systemu AI dołożyliśmy także uzbrojone samochody: - powiedział podczas prezentacji dema gry 'Cyberpunk 2077: Widmo Wolności' dla mediów quest director Paweł Sasko.

"Większość dużych systemów została poprawiona, rozbudowana, a niektóre - jak drzewo umiejętności (odblokowywane w trakcie progresu w grze umiejętności - przyp. PAP), czy system cyberware'u - właściwie wymieniona. Zmiany te będą widoczne zarówno w dodatku, jak i podstawowej grze" - dodał.

Dodał, że optymalizacji uległy również poziomy trudności w grze.

"Jeżeli gracz wybiera poziom łatwy, to rozgrywka rzeczywiście jest prosta. Z kolei poziom 'bardzo trudny', jest naprawdę sporym wyzwaniem" - ocenił Sasko.

"Część z tych zmian, tak jak komunikowaliśmy wcześniej, będzie dostępna w ostatecznej aktualizacji dla 'Cyberpunk 2077'. Nastąpi to w formie dużego update’u i będzie dotyczyło globalnych systemów" - powiedział.

CD Projekt komunikował wcześniej, że finalna aktualizacja do "Cyberpunk 2077" będzie przeznaczona na konsole obecnej generacji (PlayStation 5, Xbox Series S i X) oraz PC. Dodatek "Widmo Wolności" też będzie dostępny tylko na tych platformach.

"Xbox i PlayStation radzą sobie dobrze z 'Widmem Wolności'. Obecnie jesteśmy na etapie optymalizacji, co na ten moment jest najważniejsze" - powiedział Paweł Sasko. "Mamy jeszcze kilka drobnych bugów (błąd oprogramowania - przyp. PAP), które również poprawiamy. Właściwie wszystkie zadania, które stworzyliśmy są już w bardzo dobrym stanie. Oczywiście zostały jeszcze testy wersji językowych na wszystkich platformach. Ostatnio dodaliśmy również ukraińską wersję napisów" - dodał. Paweł Sasko, poinformował również, że akcja "Widma Wolności" rozpoczyna się zaraz po zakończeniu głównych misji w dzielnicy Pacifica. "Rozpoczynając nową rozgrywkę, gracz będzie mógł wybrać opcję przejdź do Widma Wolności, która automatycznie przenosi odbiorcę do dodatku. W przypadku takiego wyboru, gra będzie symulowała postęp fabularny do miejsca akcji dodatku" - powiedział.

Dodał, że pomimo przyśpieszenia fabularnego gracz będzie mógł dalej stworzyć swoją postać. Z kolei odbiorcy, którzy przeszli lub spędzili wiele godzin w podstawowej wersji gry będą mogli kontynuować grę z poziomem umiejętności uzyskanym w "Cyberpunk 2077".

"Cyberpunk 2077: Widmo Wolności" zostanie wydane 26 września. Gra będzie kosztowała 99 zł.

