CD Projekt oszacował dotychczasową sprzedaż "Cyberpunka"

CD Projekt szacuje, że do 20 grudnia włącznie gracze kupili ponad 13 mln sztuk gry "Cyberpunk 2077" - podała spółka w komunikacie. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes szacowali sprzedaż gry przed świętami Bożego Narodzenia średnio na 16,4 mln kopii.

"W oparciu o raporty cyfrowych platform dystrybucyjnych oraz dane zebrane od dystrybutorów fizycznych szacuje się, że do dnia 20 grudnia włącznie, gracze kupili ponad 13 milionów sztuk gry Cyberpunk 2077. Powyższa liczba odpowiada szacunkom odnośnie do salda zrealizowanej sprzedaży detalicznej na wszystkich platformach sprzętowych (po uwzględnieniu zwrotów dokonanych przez klientów detalicznych w sklepach fizycznych oraz cyfrowych) tzw. "sell through", pomniejszonej o liczbę otrzymanych do dnia publikacji niniejszego raportu mailowych zgłoszeń od klientów detalicznych w ramach akcji "Help Me Refund", otrzymanych bezpośrednio przez spółkę" - napisano.

Zarząd CD Projektu informował, że spółka przedstawi pierwsze dane o sprzedaży gry przed świętami Bożego Narodzenia. Spółka podawała 10 grudnia, że w ramach przedsprzedaży złożono zamówienia na ponad 8 mln kopii gry.

"Cyberpunk 2077" zadebiutował 10 grudnia na platformach PC, PlayStation i Xbox oraz usługach streamingowych Stadia i GeForce Now. Od czasu premiery media branżowe oraz gracze wskazywali na liczne błędy oraz niską jakość gry w wersji na konsole PlayStation 4 i Xbox One. Lepsze recenzje tytuł zbiera na komputerach PC, platformach streamingowych oraz konsolach nowej generacji.

W ubiegły piątek informacja o czasowym wycofaniu gry CD Projektu z PlayStation Store i umożliwienie przez Sony zwrotu gry przez wszystkich zainteresowanych wywołały mocną wyprzedaż akcji polskiej spółki. Z kolei w weekend Microsoft, producent konsol Xbox, podał, że każdy posiadacz gry w wersji cyfrowej kupionej w Microsoft Store, może liczyć na pełny zwrot kosztów. CD Projekt zadeklarował ponadto pomoc przy zwrotach gry w wersji pudełkowej.(PAP Biznes)

