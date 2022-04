Trzeci dzień przeceny CD Projektu. Kolejne spadki i kolejne rekomendacje

Kurs CD Projektu spada już trzecią sesję z rzędu w tym tygodniu, kolejny raz przy najwyższych obrotach na rynku. Publikacja rocznych wyników przyniosła aktualizację rekomendacji.

Od momentu publikacji wyników za cały 2021 r. kurs CD Projektu jest niżej o ponad 22 proc. W czasie czwartkowej sesji notowano cenę poniżej 130 zł za akcję. To już trzecia mocna spadkowa sesja w tym tygodniu, w czasie której kurs zniżkuje o kolejne ponad 5 proc. po tym jak dwa poprzednie dni zniżkował o 10,24 proc. i 8,31 proc.

Spadki w tym tygodniu, odbywają się zawsze przy największych obrotach na rynku (257 mln i 176 mln zł). W czwartek po godz. 12.00 obroty przekraczają 105 mln zł. Od początku roku kurs jest niżej o ponad 32 proc. i znajduje się na poziomach z listopada 2018 r. Przed publikacją wyników, kurs również był niżej. Mimo ponad 4-proc. spadków w czwartkowy ranek, kurs CD Projekt zniżkował ostatecznie o 1,7 proc. Spółka podała dzień wcześniej, że jest zmuszona przesunąć premierę Wiedźmina 3 na PS5 i Xbox XS.

W środę w rejestrze krótkiej sprzedaży KNF, ponownie ponad progiem 0,5 proc. akcji netto ujawnił się fundusz Point72 Asset Management. W sumie ujawnione pozycje krótkiej sprzedaży wynoszą 2,38 proc. netto.

Część inwestorów liczy na tzw. shortsqueeze, czyli moment, który oznacza odkupowanie akcji spółki przez fundusze grające na spadki w celu realizacji zysku. Warto pamiętać, że taka taktyka może być dosyć kosztowna. W dodatku kupowanie „spadających noży”, zawsze było zadaniem niezwykle ryzykownym, zwłaszcza jeśli odbywa się w trendzie spadkowym.

#CDProjekt (#CDR)

▪️duża strzałka to (możliwy) shortsqueeze z końca sty2021, pokłosie #Gamestop

▪️mniejsze strzałki to zrzuty - długie górne cienie, lokalny max na wolumenie

▪️SHORTSQUEEZE to wydarzenie, TREND SPADKOWY to proces, "gra pod wydarzenie" wbrew trendowi jest kosztowna pic.twitter.com/G2qzzrDhzp