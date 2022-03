CD Projekt pracuje nad nowym "Wiedźminem" i podjął współpracę z Epic Games

Creepy Jar chce, by "Chimera" trafiła do graczy w przyszłym roku

Creepy Jar chce, by nowa gra studia, "Chimera", trafiła do graczy w ramach tzw. wczesnego dostępu w 2023 r. Będzie to jednak zależało od postępu prac, które spółka oceni na koniec bieżącego roku - poinformował PAP Biznes prezes Krzysztof Kwiatek. Firma liczy w tym roku na dalszą dobrą sprzedaż debiutanckiego "Green Hell". Zespół Creepy Jar szybko się powiększa i liczy już ok. 40 osób.