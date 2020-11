CD Projekt pokazał ostatnie wyniki przed „Cyberpunkiem 2077”

fot. Kacper Pempel / Reuters

CD Projekt zaprezentował raport o wynikach w III kwartale 2020 r. To ostatnia tego typu publikacja przed nadchodzącą premierą gry „Cyberpunk 2077”.

W trzecim kwartale 2020 r.przychody CD Projektu sięgnęły 104,5 mln zł. To o 12,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2019 r., jednak o 6,2 proc. mniej od oczekiwań analityków.

Z kolei zysk netto największego polskiego producenta gier sięgnął 23,4 mln zł wobec oczekiwań na poziomie 25,1 mln zł.

Poniżej przedstawiamy wyniki grupy CD Projekt w trzecim kwartale 2020 roku, ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes oraz do wyników z poprzednich okresów.

3Q2020 wyniki kons. różnica rdr kdk YTD 2020 rdr dane w mln zł













Przychody 104,5 111,5 -6,2% 12,5% -38,9% 468,5 52,1% EBITDA 37,2 34,9 6,7% 49,4% -44,9% 211,5 107,2% EBIT 28,5 25,6 11,4% 69,6% -51,3% 184,3 140,3% zysk netto j.d. 23,4 25,1 -6,9% 57,0% -57,3% 170,1 156,2%















marża EBITDA 35,6% 30,9% 4,70 8,80 -3,88 45,15% 12,00 marża EBIT 27,3% 22,4% 4,86 9,19 -6,94 39,34% 14,44 marża netto 22,4% 22,1% 0,28 6,35 -9,65 36,31% 14,75

Konsensus tworzony jest na podstawie prognoz biur maklerskich zebranych wcześniej przez PAP. Są one dostępne w pełnej wersji Serwisu Ekonomicznego PAP Biznes oraz na stronie http://biznes.pap.pl/konsensusy. Baza konsensusów PAP zawiera prognozy wyników kwartalnych i rocznych dla ponad 200 spółek notowanych na GPW.

Zaprezentowany dziś raport kwartalny jest ostatnim przed zaplanowaną na 10 grudnia premierą gry "Cyberpunk 2077".

Pół miliarda w gotówce

Zysk operacyjny zwiększył się rok do roku o 70 proc. do 28,5 mln zł. Konsensus zakładał 25,6 mln zł zysku. Wynik EBITDA CD Projektu w trzecim kwartale sięgnął 37,2 mln zł, co oznacza wzrost w ujęciu rok do roku o 49 proc. Konsensus PAP Biznes wskazywał na wynik w wysokości 34,9 mln zł.

Nakłady na prace rozwojowe, czyli głównie nową grę "Cyberpunk 2077", w trzecim kwartale spadły do 52,4 mln zł, wobec 60 mln zł kwartał wcześniej. Łączne nakłady, wykazane w bilansie spółki, na koniec września wyniosły 522,7 mln zł.

Z końcem września grupa miała dostęp łącznie do 500,8 mln zł gotówki oraz lokat bankowych o zapadalności powyżej trzech miesięcy, o 21,6 mln zł więcej niż na koniec czerwca. Wartość obligacji w posiadaniu grupy wyniosła 128,3 mln zł.

Grupa podała, że na koniec trzeciego kwartału pozycja bilansowa "sprzedaż przyszłych okresów" - związana z planowaną na 10 grudnia premierą gry "Cyberpunk 2077" - wyniosła 270,6 mln zł i była o 77,7 wyższa niż kwartał temu.

Kampania marketingowa dopiero się rozkręca

CD Projekt liczy nie tylko na sukces sprzedażowy „Cyberpunka”, lecz także na to, że fala popularności obejmie wcześniejsze gry z serii wiedźmińskiej.

- Dotychczasowe entuzjastyczne przyjęcie nowego tytułu studia przez graczy i ekspertów branżowych może świadczyć o dużym potencjale marki, zarówno pod względem wizerunkowym, jak i komercyjnym. Najwyższa jakość produkcji oraz dalsze efektywne prowadzenie kampanii promującej Cyberpunka 2077, aktywność PR, budowanie hype’u i silnej społeczności wokół gry, są istotnymi elementami warunkującymi przyszły sukces komercyjny tytułu. Z drugiej strony popularność i rozpoznawalność marki Cyberpunk 2077 może zachęcić graczy, którzy nie mieli jeszcze okazji sięgnąć po gry z serii Wiedźmin, do zakupu wcześniejszych produkcji spółki – czytamy w komunikacie.

W raporcie znajdziemy też zestawienie marek, z którymi CD Projekt podpisał umowy o współpracy w związku z promocją „Cyberpunka 2077”. Na liście znalazły się: Porsche, Arch Motorcycle, Nvidia, Secret Lab, Razer, Steel Series, czy Twitch. Dodatkowo, na rynkach lokalnych, Cyberpunk 2077 połączy się z takimi markami jak np. Rockstar Energy Drink, Adidas, One Plus, Sprite, Play czy LPP. Spółka zapowiada, że „najbardziej intensywny okres kampanii planowany jest na początek grudnia”, choć część kosztów została poniesiona już wcześniej.

CD Projekt spodziewa się wysokiej sprzedaży cyfrowej "Cyberpunk 2077"

CD Projekt spodziewa się, że większość kopii "Cyberpunk 2077" w tym roku zostanie sprzedanych poprzez kanały dystrybucji cyfrowej - poinformowali przedstawiciele spółki.

"Patrząc na przedsprzedaż, dystrybucja cyfrowa idzie bardzo dobrze, jesteśmy skłonni oczekiwać, że podział pomiędzy cyfrową i fizyczną dystrybucją będzie na korzyść tej pierwszej. Jak bardzo? Na pewno będzie to więcej niż w przypadku 'Wiedźmina 3' i więcej niż 50 proc. Jak widzieliśmy po 'W3', im dłużej gra jest na rynku, tym więcej sprzedaży jest realizowanych cyfrowo" - powiedział Piotr Nielubowicz, wiceprezes ds. finansowych, pytany o oczekiwany podział sprzedaży w czwartym kwartale.

Dystrybucja cyfrowych kopii gier jest dla producentów bardziej rentowna, ze względu na niższe koszty pośrednictwa.

Nielubowicz pytany o poziom przedsprzedaży gry, powiedział: "Nie ujawniamy informacji (o przedsprzedaży - PAP), nie mamy pełnych danych. Niestety nie mogę podać innych szczegółów poza przychodami przyszłych okresów, które opublikowaliśmy w raporcie".

Zarząd podał, że jest bardzo zadowolony z poziomu przedsprzedaży.

Grupa podała w raporcie kwartalnym, że na koniec trzeciego kwartału pozycja bilansowa "sprzedaż przyszłych okresów" - związana z planowaną na 10 grudnia premierą gry "Cyberpunk 2077" - wyniosła 270,6 mln zł i była o 77,7 wyższa niż kwartał temu.

Jak podał prezes Adam Kiciński, kluczowa faza kampanii marketingowej "Cyberpunk 2077" rozpocznie się w pierwszych dniach grudnia.

"Chcemy dotrzeć do tylu osób, do ilu to jest możliwe, dlatego reklamy wyświetlamy w 55 krajach, w 34 językach" - powiedział Kiciński.

Dodał, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni firma będzie wysyłała kopie gry do recenzentów z całego świata. Recenzje ukażą się niedługo przed premierą.

Kiciński poinformował, że wiele z drobnych błędów w grze, o których pisali recenzenci, jest już naprawionych.

"Tak duża gra nie może nie mieć błędów, ale wierzymy, że ich poziom będzie na tyle niski, że gracze ich nie zauważą. Na szczęścia część błędów, o których pisano w recenzjach preview, wynikało z przyczyn ogólnych i wiele z nich jest już naprawiona" - powiedział.

Prezes podał, że firma wydłużyła okres pracy zdalnej dla pracowników do końca marca 2021 roku. Spółka nie spodziewa się, by praca zdalna wpłynęła na harmonogram prac nad grami.

Zarząd potwierdził, że po premierze "CP 2077", w pierwszym kwartale 2021 roku, spółka zaktualizuje strategię.

