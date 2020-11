CD Projekt pokazał „Cyberpunka” na konsole

CD Projekt

W najnowszym materiale studio CD Projekt Red pokazało, jak wygląda gra „Cyberpunk 2077” na konsolach Xbox One X i Xbox Series X.

„Night City Wire” to cykliczny program, w którym CD Projekt Red pokazuje kolejne detale dotyczące zbliżającej się premiery „Cyberpunka 2077”. We wczorajszym odcinku zaprezentowano spory fragment rozgrywki, a platformą, na której uruchomiona została gra, były naprzemiennie konsola Xbox One X i Xbox Series X. Pierwsza z nich to najmocniejsze urządzenie poprzedniej generacji konsol Microsoftu, druga zadebiutowała na rynku zaledwie kilka dni temu.

Na nowej konsoli gra została uruchomiona w ramach „wstecznej kompatybilności”. Specjalna wersja „Cyberpunka 2077” na konsole nowej generacji (tzn. Xbox Series X oraz PlayStation 5) ma ukazać się w 2021 r. W grę CD Projektu zagrać będzie można oczywiście także na PlayStation 4 oraz komputerach PC.

Wyczekiwana od lat premiera „Cyberpunka 2077” ma odbyć się 10 grudnia 2020 r. Wcześniej planowano, że premiera nastąpi 19 listopada 2020 r., a jeszcze wcześniej obowiązującym terminem był 16 kwietnia 2020 r. Wcześniej, bo w czwartek 26 listopada, CD Projekt pokaże raport z wynikami za III kwartał tego roku.

W trakcie wtorkowej sesji akcje CD Projektu zdrożały o 2,55 proc. do poziomu 369,6 zł. To 40,8 proc. więcej niż rok temu. Nadchodząca premiera „Cyberpunka” może być jednym z najważniejszych wydarzeń końcówki roku na GPW – CD Projekt ma największy udział w indeksie WIG20 (12,3 proc.), a ponadto wciąż zajmuje jedno z czołowych miejsc w rankingu popularności spółek Bankier.pl.

MZ