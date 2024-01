CD Projekt zapowiada produkcję nowej wiedźmińskiej sagi. Interesuje się też sztuczną inteligencją

CD Projekt zamierza rozpocząć fazę produkcyjną „Polarisa” w 2024 roku – poinformowała agencja Reutersa, cytując nowych prezesów spółki. Z kolei kontynuacja „Cyberpunka” może mieć elementy rozgrywki wieloosobowej. Ponadto spółka ma już zespół badający możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji przy produkcji gier.

Projekt „Polaris” ma być według strategii CD Projektu otwarciem nowej wiedźmińskiej sagi. Spółka zamierza w tym roku rozpocząć jego produkcję, przekazała agencja Reutersa, powołując się na słowa Adama Badowskiego, jednego z dwóch prezesów stojących na czele zarządu.

„Chcielibyśmy, aby do połowy roku przy projekcie pracowało około 400 osób” – powiedział Badowski.

"We aim to start the production phase of the Polaris this year."



Read the @Reuters article for the latest comments from CD PROJEKT's new joint CEOs: @AdamBadowski & @michalnowakow https://t.co/cixHuakxJj