CD Projekt pociągnął w dół WIG20. Spadki energetyki

WIG20 znów zamknął dzień pod kreską. Największym ciężarem dla polskiego indeksu dużych spółek był CD Projekt, którego akcje taniały po ataku hakerskim.

Spadkiem o 0,54 proc. zakończył wtorkową sesję indeks WIG20. Podobnie jak wczoraj negatywnie wyróżniał się on w tym względzie na rodzimym rynku, mWIG40 i sWIG80 zamknęły bowiem dzień na plusie (odpowiednio +0,09 proc. i 0,21 proc.). Warto jednak zauważyć, że tym razem WIG20 nie był osamotniony w spadkach na scenie europejskiej, gdzie dziś także przeważała czerwień. Także na Wall Street w momencie zamknięcia sesji na GPW główne indeksy notowały lekkie spadki.

Dodatkowo wynik WIG20 mocno popsuła jedna spółka - CD Projekt. Jego dzisiejszy spadek o 5,7 proc. zabrał indeksowi aż 0,5 pkt. proc. Za słabością CD Projektu stały wewnętrzne problemy spółki. Producent gier poinformował na twitterze (co ciekawe, nie przez raport bieżący), że sieć firmy została zaatakowana przez nieznanych sprawców, skradziono część danych i zażądano okupu. Spółka zdecydowała, że nie będzie pertraktowała ze złodziejami, jednak jej prezes przyznał, że całe zamieszanie może negatywnie wpłynąć na tempo prac deweloperskich.

Mocne spadki zanotowały także spółki energetyczne (PGE o 2 proc. i Tauron o 3,6 proc.), które korygowały dwa dni wcześniejszych wzrostów. W dół po wynikach poszedł i Lotos (-0,8 proc.). Grupa wstępnie szacuje, że jej skonsolidowana oczyszczona EBITDA LIFO wyniosła w czwartym kwartale 0,18 mld zł, a przychody sięgnęły 5,25 mld zł

Korektę, choć niewielką (0,45 proc.) zaliczyła także gwiazda wczorajszej sesji - JSW. Spółka poinformowała dziś o wyborze nowego prezesa - została nim Barbara Piontek. BM mBanku poinformowało także, iż w raporcie z 3 lutego podwyższyło cenę docelową akcji JSW do 46,4 zł z 36,58 zł wcześniej. Utrzymano rekomendację "kupuj". W raporcie zwrócono uwagę na to, że wyraźny wzrost zapotrzebowania na wyroby stalowe zachęcił producentów stali do ponownego uruchomienia wcześniej wyłączanych hut (m.in. ArcelorMittal w Belgii, Hiszpanii i Włoszech, VoestAlpine w Austrii, Koszycach) - w efekcie dynamicznie rośnie popyt na koks, którego cena w styczniu 2021 roku w Europie osiągnęła poziom 330 USD za tonę (wobec 230 USD za tonę w listopadzie 2020 roku).

Po zielonej stronie uwagę zwracali detaliści, ponad 3-proc. wzrosty zanotowały bowiem zarówno papiery CCC, jak i LPP. Dla CCC to kolejna udana sesja z rzędu, o czym szerzej pisaliśmy w artykule "Mocne wzrosty CCC. Akcje wyżej niż przed kryzysem".

Na szerokim rynku mocne wzrosty notowały m.in. akcje Leny (+11,8 proc.), ML System (+11,3 proc.), Answear (+9,9 proc.) i 11bit (+8,1 proc.). Wyraźnie taniała z kolei iFirma (-12,5 proc.), która pokazała wstępne wyniki za 2020 rok. Zysk netto spadł z 2,14 mln zł do 1,85 mln zł.

Adam Torchała