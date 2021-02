CD Projekt padł ofiarą cyberataku, skradziono kody do "Cyberpunka 2077" i "Wiedźmina. Kurs w dół

CD Project

Wewnętrzna sieć CD Projektu została zaatakowana przez nieznanych sprawców, skradziono część danych i zażądano okupu - podała firma na Twitterze. Kurs akcji spółki poszedł w dół o ponad 5%.



Important Update pic.twitter.com/PCEuhAJosR — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) February 9, 2021

"Wczoraj odkryliśmy, że staliśmy się ofiarą cyberataku, w którym naruszona została część naszych wewnętrznych systemów" - podała spółka.

Nieznani sprawcy uzyskali dostęp do sieci, zabrali część danych należących do grupy CD Projekt i pozostawili notatkę z żądaniem okupu. Firma zapowiedziała, że nie zamierza kontaktować się z przestępcami i prowadzi działania ograniczające konsekwencje ewentualnego upublicznienia danych (m.in. kontaktując się z podmiotami, które mogą być dotknięte przez to zdarzenie).

- Mamy pełne kopie waszych kodów źródłowych do waszego serwera Perforce dla Cyberpunka 2077, Wiedźmina 3, Gwinta oraz niewydanej wersji Wiedźmina 3 !!! Wykradliśmy także wszystkie wasze dokumenty księgowe, administracyjne, prawne, kadrowe oraz dotyczące relacji inwestorskich. Ponadto zaszyfrowaliśmy wasze serwery, ale mamy świadomość, że pewnie w większości odzyskacie je z kopii zapasowych – napisali hackerzy w wiadomości do CD Projektu, opublikowanej przez samą spółkę. Szantażyści domagają się okupu i grożą upublicznieniem pozyskanych danych.

Spółka podała, że zgodnie z jej obecną wiedzą, skradzione dane nie zawierają prywatnych informacji o graczach oraz osób korzystających z usług świadczonych przez grupę.

We wtorek o 9:43 akcje CD Projektu taniały o 5,5%, osiągając cenę 270,70 zł.

CD Projekt ma za sobą dwa burzliwe miesiące. Na początku grudnia kurs gamingowej spółki osiągnął historyczny rekord (464,20 zł) w oczekiwaniu na premierę „Cyberpunka”. Choć gra początkowo zbierała raczej pozytywne oceny, to blamaż z wersją na starsze konsole doprowadził do załamania jej giełdowych notowań. Walory CD Projektu w ciągu dwóch tygodni przeceniono z przeszło 460 zł do niespełna 250 zł.

W styczniu mieliśmy za to do czynienia ze spekulacyjną podbitką notowań CD Projektu, w ramach której kurs spółki w ciągu czterech sesji skoczył z 250 zł do 376 zł. Było to polskie echo „gamestopowej rewolucji” , w ramach której inwestorzy indywidualni (oraz niektóre fundusze) podjęły się próby „wyciśnięcia” krótkich pozycji. Potem jednak notowania producenta gier komputerowych ponownie spadły poniżej 300 zł.

