CD Projekt ostro w górę. W tle „shorty” i plotki o PS Store

Akcje CD Projektu zaczęły wtorkową sesję od silnych zwyżek. Kurs powrócił powyżej 200 zł, a inwestorzy żywo dyskutowali o krótkich pozycjach oraz pogłoskach o powrocie „Cyberpunka 2077” do sklepu Sony.

Po 35 minutach wtorkowych notowań CD Projekt drożał o 7,5 proc., do poziomu 200,85 zł. Po raz ostatni producent gier zakończył sesję powyżej tego okrągłego poziomu pod koniec marca. W dalszych tygodniach CD Projekt głównie zniżkował, a w pierwszej połowie maja wyznaczył minimum na poziomie 151 zł.

Informacją poranka dotyczącą CD Projektu jest rekord krótkich pozycji na akcjach spółki. Jak w „Pulsie Biznesu” pisze dziś Kamil Zatoński powołujący się na dane IHS Markit cytowane przez Bloomberga, krótkie pozycje na CD Projekcie wzrosły do 15 proc. free floatu.

Rzut oka na prowadzony przez KNF rejestr krótkiej sprzedaży pokazuje, że aż 5 funduszy ma pozycje przekraczające 0,5 proc.

O „wyciskaniu krótkich pozycji” na CD Projekcie żywo dyskutują inwestorzy zgromadzeniu na forum Bankier.pl poświęconym spółce. Warto dodać, że producent gier jest niezmiennie spółką numer jeden w naszym rankingu popularności.

W dyskusji na forum przejawia się także wątek powrotu gry „Cyberpunk 2077” do sprzedaży w sklepie PS Store. Decyzja Sony w tej sprawie jeszcze nie zapadła, lecz w mediach społecznościowych pojawiają się pogłoski sugerujące, że ruch ten może nastąpić niebawem. Stanowiłoby to wsparcie dla sprzedaży tytułu po tym jak jeszcze w grudniu usunięto najnowsze dziecko CD Projektu z cyfrowej dystrybucji dla graczy posiadających konsole PlayStation.

🚨 Cyberpunk 2077 it's Available For Add To Wishlist



🟦 We can expect the game to return to the PSN store in the coming days !



🟫 #Cyberpunk2077 pic.twitter.com/fHy1Pku2Pn