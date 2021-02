CD Projekt opóźnia wydanie patcha 1.2 do "Cyberpunka 2077"

fot. Alexander Sayganov / ZUMA Press

CD Projekt opóźnia wydanie kolejnego zestawu poprawek do gry "Cyberpunk 2077" m.in. z powodu ostatniego cyberataku. Planuje wydać patch 1.2 w drugiej połowie marca - poinformowała spółka na Twitterze.

"Chociaż bardzo chcieliśmy opublikować Patch 1.2 do "Cyberpunk 2077" zgodnie z opublikowanym wcześniej harmonogramem, ostatni cyberatak na infrastrukturę IT i duża skala samej aktualizacji sprawiły, że niestety do tego nie dojdzie. Będziemy potrzebować więcej czasu" - napisała spółka.

Wskazała, że planowany zestaw poprawek jest znacznie większy niż poprzednie łatki.

9 lutego CD Projekt informował, że wewnętrzna sieć spółki została zaatakowana przez nieznanych sprawców i skradziono część danych. Firma podawała, że nie jest w stanie ocenić długoterminowych skutków ataku, ale w krótkim terminie wpłynie on na tempo prac nad grami.

CD Projekt wydał pierwszy duży zestaw poprawek, tzw. patch, do gry "Cyberpunk 2077" pod koniec stycznia. Kolejny zestaw poprawek planował opublikować w lutym. Premiera "Cyberpunk 2077" odbyła się 10 grudnia.